  • BIST 4.552,34
  • Altın 1272.857
  • Dolar 19.5142
  • Euro 21.371
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Putin’den Zafer Günü konuşması: Batılı elitler Rusya karşıtlığı yapıyor

» »
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bugün Moskova'da "Zafer Günü" kutlamalarına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.
Putin’den Zafer Günü konuşması: Batılı elitler Rusya karşıtlığı yapıyor

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını yenilgiye uğrattığı “Zafer Günü”nü kutlamaları Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da gerçekleşti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında bugün düzenlenen etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu.

Putin, “Ülkemize karşı gerçek bir savaş sürdürülüyor. Biz barış dolu bir gelecek görmek istiyoruz. Batılı elitler nefret ve Rusya düşmanlığı saçıyor. Onlar ülkemizi yok etmeyi amaçlıyor” dedi.

Zafer Günü’nde birçok silah ve askeri araç korteje katıldı. Iskender-M isimli füzeatar da katılımcıların önünde tur attı.

Rusya Devlet Başkanı, “Ukrayna halkı, devlet darbesinin ve batının amaçlarının tutsağı oldu. Sovyetler Birliği halkının Nazi Almanyasına karşı elde ettiği zaferde üstlendiği rolü hatırlıyoruz. ABD, İngiltere ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı’nda üstlendikleri rolleri hatırlıyoruz” yorumunu yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili de konuşan Putin, “Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılanlarla da gurur duyuyoruz. Bütün ülke kahramanlarımızı desteklemek için bir araya geldi, size dua ediyoruz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’nın başkenti Kiev’de peş peşe patlamalar05 Mayıs 2023 Cuma 12:50
  • Kremlin: Putin’e suikast girişiminin arkasında o ülke var04 Mayıs 2023 Perşembe 22:58
  • Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 21 kişi öldü04 Mayıs 2023 Perşembe 10:58
  • Zelenskiy: Putin’e saldırmadık04 Mayıs 2023 Perşembe 09:36
  • Havada gerilim: Rusya’ya karşı uçaklar havalandı03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:42
  • Rusya’da panik… Kremlin’e drone saldırısı: Putin’e suikast girişimi03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:20
  • Kosova ve Sırbistan liderleri anlaşamadı03 Mayıs 2023 Çarşamba 13:08
  • Rus Savunma Bakanı’ndan Wagner’e yanıt: Orduya mühimmat veriyoruz02 Mayıs 2023 Salı 18:38
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30
  • Ukrayna: Patlamalar, taarruzun hazırlığı30 Nisan 2023 Pazar 21:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti