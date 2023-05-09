Putin’den Zafer Günü konuşması: Batılı elitler Rusya karşıtlığı yapıyor

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını yenilgiye uğrattığı “Zafer Günü”nü kutlamaları Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da gerçekleşti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında bugün düzenlenen etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu.

Putin, “Ülkemize karşı gerçek bir savaş sürdürülüyor. Biz barış dolu bir gelecek görmek istiyoruz. Batılı elitler nefret ve Rusya düşmanlığı saçıyor. Onlar ülkemizi yok etmeyi amaçlıyor” dedi.

Zafer Günü’nde birçok silah ve askeri araç korteje katıldı. Iskender-M isimli füzeatar da katılımcıların önünde tur attı.

Rusya Devlet Başkanı, “Ukrayna halkı, devlet darbesinin ve batının amaçlarının tutsağı oldu. Sovyetler Birliği halkının Nazi Almanyasına karşı elde ettiği zaferde üstlendiği rolü hatırlıyoruz. ABD, İngiltere ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı’nda üstlendikleri rolleri hatırlıyoruz” yorumunu yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili de konuşan Putin, “Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılanlarla da gurur duyuyoruz. Bütün ülke kahramanlarımızı desteklemek için bir araya geldi, size dua ediyoruz” ifadesini kullandı.