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Putin’e ağır darbe: Cafeye saldırı düzenlendi, yandaş blogger öldü

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın bir süredir devam ederken dün gece St. Petersburg'da sivillerin de olduğu bir cafeye bir saldırı düzenlendi.
Putin’e ağır darbe: Cafeye saldırı düzenlendi, yandaş blogger öldü

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl başlayan ve halen devam eden savaşta endişe yaratan bir saldırı meydana geldi…

Putin yanlısı içerikler yapan isim, heykeli teslim aldıktan sonra yaşanan patlamada öldü.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir cafeye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yandaşlarından biri olan ve internet üzerinde yayınladığı video ve içeriklerle savaşı desteklediğini söyleyen blogger Maxim Fomin yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada Vladlen Tatarsky ismiyle tanınan genç adamın yanına gelen bir kadının kendisine bir heykelcik verdiği ve bu heykelde 200 gram dinamit bulunduğu açıklandı.

Kimliği belli olmayan kadının, verdiği heykelde patlayıcı olduğunu bilip bilmediği anlaşılamadı.

Yetkililer olay yerinde inceleme yaparken Tatarsky suikastı sırasında 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz hiçbir kişi ve grup üstlenmezken Rus medyası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin saldırının arkasında olduğunu iddia etti.

Patlama anları güvenlik kamerasında böyle görüntülendi.

Siyasi bir konunun tartışıldığı bir etkinliğin düzenlendiği Street Food Bar No 1 isimli cafede yaklaşık 100 kişinin olduğu da belirtildi. Rus medyası, patlamadan kısa bir süre önce kimliği belirlenemeyen bir kadının bloggera altın renkli bir heykelcik verildiğini yazdı. Kadının heykelcik içinde patlayıcı olduğunu bilip bilmediği ise henüz anlaşılamadı.

Rus bloggera düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna’nın olduğu iddia edildi.

Rus medyasına konuşan Alisa Smotrova isimli bir kadın ise Nastya isimli bir kadının etkinlikte önce mikrofonu eline alarak bazı sorular sorduğunu ve daha sonra da Tatarsky’e bir heykel hediye ettiğini söyledi. Smotrova, “Nastya isimli kadın bir heykel hediye etmek istediğini söyledi fakat korumalar heykelin kapıya bırakılmasını istedi. Fakat daha sonra Nastya ve Tatarsky şakalaşıp güldüler. Daha sonra Nastya heykeli alıp Tatarsky’e verdi” dedi.

Smotrova, “Daha sonra heykeli yakındaki bir masaya koydular ve patlama meydana geldi. Patlama sonrasında panik ve bağırışlar vardı. Her yerde kan ve cam parçacıkları vardı” ifadesini kullandı.

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