Putin’e ağır darbe: Cellat lakaplı paralı askeri keskin nişancı öldürdü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkın bir süredir devam ederken Rusya adına savaşan paralı asker grubu Wagner'in üst düzey isimlerinden biri öldürüldü.

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında cephede yer alan Rus paralı asker grubu Wagner’de “Cellat” lakaplı 44 yaşındaki asker Vladimir Andonov’un öldürüldüğü açıklandı.

Paralı askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Wagner’in en cani ve gaddar üyesi olarak bilinen ve savaşta sağ ele geçirilenlere işkence yaparak “Cellat” lakabını alan Andonov’un Ukraynalı bir keskin nişancı tarafından vurulduğu belirtildi.

Rus medyasında yer alan haberlerde Andonov’un Harkov’da öldürüldüğü kaydedildi. Rusya’nın 2014’te ilk Ukrayna işgalinde, Libya’da ve Suriye’de savaşan Andonov 2014’te yılında Ukrayna’nın Donbas bölgesinde savaş mahkumlarına işkence yaparak uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti.

Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği dönemlerde sosyal medya ve internet üzerinden izini kaybettiren Andonov daha sonra Suriye ve Libya’da savaşa katılmıştı.