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Putin’e destek rekor düzeyde geriledi, bir ülke hariç…

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ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin 18 ülkede düzenlediği ankete göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’e destek son 20 yılık en düşük seviyesine geriledi. Sadece bir ülkede Putin’i destekleyenler çoğunluğu oluşturdu.
Putin’e destek rekor düzeyde geriledi, bir ülke hariç…

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, Ukrayna işgali nedeniyle tepkilerin hedefindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek dünya genelinde hızla düşüyor.

Pew'in son açıkladığı araştırma, Rusya liderine desteğin rekor düzeylere gerilediğini ortaya koydu. 18 ülkede ankete katılanların yüzde 90'ı, Putin'in dış politikadaki eylemlerini onaylamadıklarını ya da Rusya liderine fazla güvenmediklerini ifade etti.

SON 20 YILIN EN DÜŞÜK ORANI

ABD, Kanada, İspanya, İsrail, Japonya ve Avustralya'yı da kapsayan araştırmaya göre, bu ülkelerde Putin'e destek son 20 yılık en düşük seviyesine geriledi. Araştırmacılar, Putin'i onaylayanların oranının son yıllarda gerileme eğilimde olduğuna ancak 2022'de rekor düzeyde düştüğüne dikkat çekti.

Sadece bir ülkede Putin'i destekleyenler çoğunluğu oluşturdu. Malezya'da Rus liderin politikalarını beğenenlerin oranı yüzde 59'u buldu. Avrupa'da ise Putin'e yönelik olumlu görüşlerin en yüksek olduğu ülke, yüzde 27 ile Yunanistan oldu.

Pew'in son anketinde Putin, uluslararası destek alanında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de gerisine düştü.

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