  • BIST 3.250,77
  • Altın 982.055
  • Dolar 18.3228
  • Euro 18.1115
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Putin’e soğuk duş: Çin’den çok sert açıklama

» »
Rusya'nın 24 Şubat'ta başladığı Ukrayna işgalinde bugün kritik bir dönemeçten geçiliyor... Rusya lideri Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrasında, Moskova'nın en güvendiği müttefiklerinden olan Çin'den çok sert bir uyarı geldi.
Putin’e soğuk duş: Çin’den çok sert açıklama

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çin’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, tarafların diyalog çerçevesince bir çözüme ulaşılması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde kısmi seferberlik çağrısı yapmış ve Batı ülkeleri bunu “nükleer tehdit” olarak algılamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında Çin’in Ukrayna’da yaşananlarda duruşunun net olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP de “son dakika açıklaması” olarak Çinli yetkililerin açıklamalarına yer verdi. Haberde, “Putin’in Ukrayna konusundaki açıklamalarından sonra Çin, diyalog araıclığıyla ateşkes çağrısı yaptı” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor20 Eylül 2022 Salı 16:39
  • Japonya'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine tırmandı20 Eylül 2022 Salı 13:18
  • Baltık ülkeleri sınırlarını Ruslara kapattı19 Eylül 2022 Pazartesi 19:10
  • Zelenskiy: Rusya nükleer santrale füze attı19 Eylül 2022 Pazartesi 17:17
  • Japonya'yı kasırga vurdu: 1 ölü, 60 yaralı19 Eylül 2022 Pazartesi 09:50
  • Japonya’da tayfun alarmı: 4 milyon kişiye tahliye uyarısı18 Eylül 2022 Pazar 12:26
  • Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu17 Eylül 2022 Cumartesi 17:42
  • Çin’de bir gökdelende çıkan yangın büyük panik yarattı17 Eylül 2022 Cumartesi 16:54
  • Pakistan’da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu16 Eylül 2022 Cuma 22:50
  • Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan çıktı16 Eylül 2022 Cuma 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti