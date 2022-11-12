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Putin’e yakın isim konuştu: Suikasttan korkuyor

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Rusya lideri Putin’e yakın isimlerden siyasi analist Sergey Markov, devlet başkanının suikasta uğrama ya da aktivistlerin saldırısıyla dünyaya rezil olma korkusu yüzünden G20 zirvesine gitmeyeceğini söyledi.
Putin’e yakın isim konuştu: Suikasttan korkuyor

Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesine gitmeme kararı alan Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in suikasta uğrama korkusu nedeniyle seyahat etmekten kaçındığı iddia edildi.

Kremlin, Putin'in “yoğun programı” nedeniyle gelecek hafta düzenlenecek G20'ye katılmayacağını duyurdu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da düzenlenecek bir toplantı nedeniyle Putin'in Rusya'da kalması gerektiğini belirtti.

Putin'e yakın isimlerden Rus siyasi analist Sergey Markov ise, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Putin'in diğer ülkelerin baskısından kaçmak ve suikast olasılığı nedeniyle birçok ülke liderinin katılacağı zirveye gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Markov, İngiltere, ABD veya Ukrayna gizli servislerinin Putin'e saldırı düzenlemeyi deneyebileceği iddiasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde ele geçirdiği tek bölge olan Herson'dan çekilme kararını sert bir şekilde eleştiren Markov, Putin'in kameralar önünde bir aktivistin saldırısına uğrayıp yere düşerek rezil olmaktan korktuğunu da ifade ederek “Bazı Batılılar eminin böyle bir plan yapıyor” dedi.

HERSON’DAN ÇEKİLME KARARI RUSYA’YI KARIŞTIRDI

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ülke içinde büyük tepkilere yol açıyor. Devlet televizyonunun önemli isimlerinden Anastasya Kasevarova, Herson'un “düşüşünün” büyük bir geri adım olduğunu söyledi. Birçok önemli bölgeyi kaybettiklerini söyleyen Kasevarova, “Büyük planımız neydi. Bence Kremlin ya da Savunma Bakanlığı'nda kimse bunun yanıtını bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Komsomolskaya Pravda analisti Sergey Mardan da Ukrayna'daki “özel operasyonun” Herson'dan çekilme kararıyla sona erdiğini belirterek “Uzun bir savaş başladı” dedi.

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