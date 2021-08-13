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Putin’e yakın isimden cinayet itirafı: Ayıyı vurmaya çalışırken…

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Rusya Başkanı Vladimir Putin’in önderliğindeki Birleşik Rusya Partisi’nden Başkan’a yakınlığıyla da tanınan bir vekil, önceki gün cinayet itirafıyla ülkede şok etkisi yarattı.
Putin’e yakın isimden cinayet itirafı: Ayıyı vurmaya çalışırken…

Rusya Başkanı Vladimir Putin’in önderliğindeki Birleşik Rusya Partisi’nden Başkan’a yakınlığıyla da tanınan bir vekil, önceki gün cinayet itirafıyla ülkede şok etkisi yarattı.

Putin’e yakınlığıyla bilinen milletvekili Igor Redkin, ava çıktığı sırada, ayı sandığı bir adamı vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Redkin, Rusya’nın uzak doğusundaki Kamçatka’daki Ozernovsk’ta bir çöplük yakınında, ayı sandığı 30 yaşındaki Andrey Tolstopyatov’a ateş açtı. Redkin’in gece görüşlü bir av tüfeğinden on el ateş ettiği söyleniyor.

SARHOŞ BİR ŞEKİLDE ATEŞ AÇMIŞ

Yerel basın, Redkin’in o gece sarhoş olduğunu öne sürerken, görgü tanıkları da politikacının arabasından insanlara ateş açtığını iddia etti.

Forbes’a göre, yılda 7 milyon sterlin geliri olan Redkin, Rusya’nın en zengin isimlerden biri. Redkin, bölgedeki ayıların yaşayanları rahatsız ettiği için onları avladığını belirtti. Avukatı Olga Struchenko, iki ayıyı korkutup kaçırdığını ve “üçüncüyü gördüğünde” ateş ettiğini söyledi.

EV HAPSİNE ALINDI

Cinayetle suçlanan Redkin, ev hapsine alındı.

Putin konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Redkin’in partiden uzaklaştırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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