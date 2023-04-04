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Putin’e yandaş blogger’a suikast: Saldırgan kadın ilk kez konuştu

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Bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya'da Devlet Başkanı Putin yandaşı blogger Vladlen Tatarsky'ye düzenlenen suikast ülkede bomba etkisi yarattı.
Putin’e yandaş blogger’a suikast: Saldırgan kadın ilk kez konuştu

Rusya’nın St. Petersburg kentinde önceki gün meydana gelen bombalı saldırı sonrasında gündem değişti…

 

Ukrayna işgali sonrasında savaşın devam ettiği Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yandaşları arasında olan ve savaşı desteklediğini her fırsatta dile getiren blogger Vladlen Tatarsky önceki gün bir cafede düzenlenen etkinlikte saldırıya uğramıştı.

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan Trepova, masum olduğunu ve kandırıldığını söyledi.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde sarışın bir kadının Tatarsky’e bir  heykel hediye ettiği ve daha sonra bu heykelin patladığı görülüyordu.

Trepova gözaltına alındı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde genç kadın gözaltına alınırken, 26 yaşında olduğu açıklanan Darya Trepova’nın ilk açıklamaları da kamuoyuna duyuruldu.

Genç kadının heykeli vermesinden kısa bir süre sonra patlama gerçekleşti.

Rusya’da sanat okuyan ve geçmişte Rusya Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Trepova kendisine tuzak kurulduğunu söyledi. Trepova, “Beni kandırdılar, beni kullandılar. Beni heykeli taşımam için kandırdılar” dedi.

Genç kadının saldırıdan sonra bavulunu alarak kaçmaya çalıştığı açıklandı.

Sorgusu sırasında kendisine heykeli kimin verdiği sorulduğunda ise Trepova bu konuda açıklamayı daha sonra yapacağını dile getirdi. Heykelin içinde 100 gram dinamit olduğu daha önce açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kendisine benzeyen heykeli gören Tatarsky, “Ne kadar da yakışıklı bir adam” diye espri yapmıştı.

Cafeye heykel ile gelen Trepova önce güvenlik görevlileri tarafından engellenmiş fakat daha sonra Tatarsky genç kadını önceki etkinliklerden hatırlayarak heykeli almıştı. Kendisine benzeyen heykeli sahnede katılımcılara gösteren Tatarsky, “Ne kadar da yakışıklı bir adam” yorumunu yapmış ve bu sırada Trepova da telefonuna bakmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra ise patlama yaşanmıştı.

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