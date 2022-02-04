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“Putin’in Avrupa’ya doğalgazı kesme tehdidi kendi iktidarına da zarar verir”

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Türkiye'nin yakından tanıdığı ve İstanbul'da yaşayan eski ABD'li diplomat Matthew Bryza, Financial Times'ta yayınlanan yazısında, Avrupa'nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın doğalgazı kesme tehditlerine karşı atabileceği adımları sıraladı.
“Putin’in Avrupa’ya doğalgazı kesme tehdidi kendi iktidarına da zarar verir”

Türkiye'nin yakından tanıdığı ve İstanbul'da yaşayan eski ABD'li diplomat Matthew Bryza, Financial Times'ta yayınlanan yazısında, Avrupa'nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın doğalgazı kesme tehditlerine karşı atabileceği adımları sıraladı.

ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi olan ve bir dönem ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Bryza, yazıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya doğalgaz arzını kesme tehditlerinin Rusya'ya da zarar vereceğini belirtti.

Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'nın yeni doğalgaz projelerine yaptırım uygulama planına değinen Bryza, Avrupa'nın Rus gazına ihtiyaç duyduğuna ama Rusya'nın da gaz gelirlerine bağımlı olduğuna dikkat çekti.

‘PUTİN’İN İKTİDARI DOĞALGAZ GELİRİNE BAĞLI’

Yaptırımların Rusya'yı üç hassas noktadan vuracağını belirten Bryza, ilk olarak Rus enerji devi Gazprom'un operasyonlarını ve gelirini korumak için Avrupa'nın teknolojine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. ABD'li eski diplomat, Rusya'nın ekonomik büyümesinin Avrupa'ya doğalgaz satışına bağımlı olduğuna, ayrıca Putin'in iktidarının da bu gelirlere bağlı olduğuna vurgu yaptı.

Putin'in Avrupalıların Ruslara kıyasla sıkıntıları hoş görmeye daha az istekli olduğuna inandığını kaydeden Bryza, bu nedenle Avrupa'nın yaptırım tehdidi konusundaki ciddiyetini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

‘AVRUPA ENERJİ FONU KURABİLİR’

Avrupa'nın Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimaline karşı kendini korumak için üç seçeneği olduğunu yazan Bryza, ilk seçenek olan kış öncesi doğalgaz depolarını doldurma adımının yerine getirilmediğini belirtti.

Bryza, diğer iki seçeneğin hala mümkün olduğunu belirterek Avrupa'nın başka bölgelerden acil sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı yapabileceğine, ayrıca ekonomik yıkımı önleyecek bir enerji fonu oluşturulabileceğine dikkat çekti.

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