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Putin’in Balistik Füze Taşıyan Denizaltıları Gönderdiği Ortaya Çıktı

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Bütün dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara odaklanırken Putin'in "çok sayıda" balistik füzeye sahip denizaltıyı Atlas Okyanusu'nun kuzeyine gönderdiği ortaya çıktı.
Putin’in Balistik Füze Taşıyan Denizaltıları Gönderdiği Ortaya Çıktı

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Atlas Okyanusu’nun kuzeyine çok sayıda denizaltı gönderdiğini yazdı… Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Putin’in nükleer güçlerini harekete geçirdiği dönemde Rus liderin 16 balistik füze taşıyan denizaltıları Atlas Okyanusu’na gönderdiği belirtildi.

İngiliz The Times gazetesi, Batı istihbaratının Kremlin’in nükleer silahlarını takip ettiğini aktarırken, Rusya’nın 4.477 nükleer savaş başlığı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

The Times’ın haberinde, batı istihbaratının ve ordusunun dört hafta önce denizaltıları gönderdiği belirtilirken bunun bir tehditten ziyade gövde gösterisi olarak konumlandığı aktarıldı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise Rusya’nın henüz bu silahları kullanacağını dair bir ibare olmadığını duyurdu.

İngiliz donanmasından bir kaynak, “Rusya’nın konvansiyonel silahlarının birçoğu ufak bir düzenleme ile nükleer silah halini alabilir” dedi.

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