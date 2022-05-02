Putin’in genç sevgilisinden iki erkek çocuğu olduğu iddia edildi

İsviçre medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gizli sevgilisi” olduğu iddia edilen eski sporcu Alina Kabaeva’dan iki erkek çocuğu olduğunu öne sürdü.

İddiayı Sonntagszeitung isimli gazete ortaya attı. İkilinin 2015 ve 2019’da iki erkek çocuğu olduğunu söyleyen kaynaklar, ilk çocuğun İsviçre’de gizlilik içinde dünyaya geldiğini öne sürdü. Sovyetler Birliği’nden 30 yıl önce kaçan ve İsviçre’de bir klinik açan Putin’e yakın bir ismin sağlık merkezinde ilk çocuğun dünyaya geldiği belirtildi.

Aynı doktorun Putin ve Kabaeva’nın ikinci çocuklarını ise Moskova’da dünyaya getirdiği öne sürüldü.

İlk olarak 2007 yılında Kabaeva ile Putin’in birlikte olduğu iddia edilse de o zamandan beri hem Kabaeva hem de Kremlin bu iddiaları yalanlamıştı. Putin’in oy kaybetmemek için doğumda Kabaeva’ya eşlik etmediği de öne sürüldü.

Daha önce Putin ve Kabaeva’nın biri ikiz olmak üzere 3 çocuğu olduğu iddia edilmişti. Fakat İsviçre merkezli gazete, 2019’da çiftin bir erkek çocuğu olduğunun da altını çizdi.

“PUTİN’İN KARARIYLA MOSKOVA’DA DOĞUM OLMUŞ”

Gazeteye konuşan kaynak Kabaeva’nın yakın bir arkadaşı olduğunu söylerken, doğumu gerçekleştiren doktorun da İsviçre vatandaşlığı olduğunu aktardı. Gazete, “Kaynağımız açıkça söyledi, Alina ile Putin’in ilişkisi var ve ikisinin iki oğlu var. Alina’nın başka bir ilişkisi yok ve öyle bir durum onu büyük bir tehlikeye atar” yorumuna yer verdi.

Öte yandan gazeteye konuşan kaynak, Putin’in ilk oğlunun Ticino bölgesinde dünyaya geldiğini aktarırken, kadın hekimin Clinica Sant’Anna isimli klinikte çalıştığını da belirtti.

Çiftin ikinci çocuğunun “Putin’in kararıyla” Moskova’da doğduğu da öne sürüldü.

2 OLİMPİYAT MADALYASI VAR

Putin’in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva'nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova'daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin’in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin'in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva'yı görmüştü.

Putin'in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, Putin'in boşanma kararının Kabaeva'nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması' nedeniyle çıktığını ima etmişti.