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Putin’in hapishaneleri: ‘Savaşmak istemeyen askerler ölümle tehdit ediliyor’

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Ukrayna’da son dönemde ağır kayıplar veren Rus ordusu içinde savaş karşıtı seslerin hızla yükseldiği haberleri giderek artıyor.
Putin’in hapishaneleri: ‘Savaşmak istemeyen askerler ölümle tehdit ediliyor’

Rusya'nın Ukrayna işgali 8,5 ayı geride bırakırken, Rus ordusu içindeki yaşanan kaos da basında sık sık gündeme geliyor.

Ukrayna'nın taarruzu karşısında Rus ordusu son dönemde birçok yeri kaybetmiş ve ağır kayıplar vermişti. Ordu içinde büyük karmaşa yaşandığı haberleri gündemdeki yerini korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylülde ilan ettiği kısmi seferberlik Rusya içinde tartışma yaratmış, birçok kişi savaşa katılmamak için Rusya'dan kaçmayı seçmişti.

Rus haber sitesi The Insider, Ukrayna'da savaşmak istemeyen Rus askerlerinin gözaltı kamplarına gönderildiğini gösteren yeni görüntüler paylaştı. Haberde, “Putin'in gözaltı kampları” olarak nitelenen mağaraya benzer hapishanelere kapatılan askerlerin savaşa gitmemeleri halinde ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

KURŞUNA DİZME TEHDİDİ

Akrabalarının verdiği bilgiye göre, şiddetli çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te Ukraynalılara karşı eline silah almak istemedikleri için hapse atılan 21 Rus askeri, savaşmaktansa bu koşullarda hapiste kalmayı tercih ettiklerini söyledi. Rus komutanların da, barış yanlısı askerleri kurşuna dizerek öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Rus sitesine konuşan akrabaları, Rus askerlere savaşmaları için büyük baskı yapıldığını ve Ukrayna'daki saldırılara katılmak istemedikleri için “vatan hainliğiyle” suçlandıklarını bildirdi. Sürekli olarak çukur kazmaya zorlanan ve ön cepheye gönderilmekle tehdit edilen askerlerden birinin eşi, 32 yaşındaki kocasının hiçbir askerlik tecrübesi olmadığını anlattı. Eşinin seferberlik kapsamında zorla Ukrayna'ya götürüldüğünü söyleyen Elena Kashina, eşinin gönderdiği mektupta “Bugün beni vurabilirler” dediğini aktardı.

Habere göre Rusya'nın savaşa katılmayan kaç askeri benzer kamplarda hapsettiği bilinmiyor.

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