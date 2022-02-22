Putin'in kararı dünya basınında: İsyancıları resmen tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı dünyayı savaşla yüz yüze bıraktı. Uluslararası medya, krize geniş yer ayırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Washington Post, Rusya'nın tanıma kararını son dakika başlığı altında vererek, "Putin, askeri birliklerine iki ayrılıkçı bölgeye girmeyi emretti." manşetini attı.

WP, dünya liderlerinin Putin'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığını yazdı ve yaptırım taahhütlerini hatırlattı.

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"Egemenlik ihlal edildi"

İngiliz Indepentent gazetesi de, Putin'in tanıma kararını son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Putin'in, "isyancıları" resmen tanıdığına yer verilen haberde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarına da dikkat çekildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğinin altı çizildi.

"Çılgınca"

Alman basını da Rusya'nın kararına geniş yer verdi.

Bild gazetesi, "Putin, birliklerini Ukrayna'ya gönderdi" manşeti attı.

Haberin ayrıntısında, Putin'in, Ukrayna'nın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğu açıklaması hatırlatıldı, bu açıklamalar "çılgınca" olarak nitelendirildi.

"Elysee, Putin'in paranoyak söylemini kınıyor"

Fransız Le Monde gazetesi manşete Paris'in tepkisini çekti.

"Elysee, Putin'in paranoyak söylemini kınıyor" başlığı atan gazete, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım taahhüdüne vurgu yaptı.

"Kiev'in durumu kökten değişecek"

Rus İzvestiya gazetesi ise, "Donbass'ın tanınmasından sonra durum Kiev için nasıl değişecek ve Ukrayna'nın özel harekat kuvvetleri tarafından Rusya sınırında hangi sabotaj planlandı?" sorularına yer verdi.

Gazete, Moskova'nın Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanımasının, Ukrayna'nın NATO'ya katılım beklentilerini daha da karmaşık hale getireceğini askeri açıdan, Kiev'in durumunun kökten değişeceği yorumu yapıldı.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform da Putin'in 55 dakika süren açıklamasında, ülkeye yönelttiği suçlamalara dikkat çekti.

Putin için "Rusya Federasyonu Başkanı, tarih bilimi ile zayıf bir şekilde tutarlı olan bir tür tarihi referansta bulundu." denildi.