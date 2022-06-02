Putin’in kızarmış gözleri kamuoyunda endişe yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu söylentileri, bu yılın başlarında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana peşini bırakmadı. Şimdi de başka bir uzman, yeni bir olası hastalık belirtisi tespit etti.

Rus Devlet Başkanı Putin’in gözlerinin çevresinde “derin çizgiler” tespit edilmesinin ardından sağlığı giderek bozulanla ilgili korkular artıyor.

Daily Star’ın haberine göre, Sibirya’daki bir Rus cumhuriyeti olan Buryatia Cumhuriyeti’nin Başkanı Alexey Tsydenov ile yaptığı bir video görüşmesinin görüntüleri, Putin’i “kızarmış gözlerle” gösterdiği için tartışmalara yol açtı.

Sağlığıyla ilgili teoriler, şubat sonunda Ukrayna’nın işgalinin başlamasından bu yana, birçok kişinin kanser ya da Parkinson olduğunu iddia etmesiyle arttı.

Ama şimdi beden dili uzmanı Judi James, The Mirror’a yaptığı açıklamada, “Çenesinin, enerjinin düştüğünü işaret ettiğini görebiliriz. Göz çevresi kızarmış görünüyor ve ifadesinde enerji eksikliği var.”

“Yalnızca göz çevresine kadar inerseniz, yorgun görünen ve enerjisi ya da coşkusu olmayan bir adam görürüz. Kaşları dış taraflara doğru sarkıyor, ayrıca alnının derisinde dört ya da beş derin çizgi oluşturan bir endişe ya da endişe hareketiyle ortada büzülüyorlar” dedi.

BİRÇOK FARKLI İDDİA MEVCUT

Bu haftanın başlarında, bir Rus istihbarat kaynağı Putin’in sadece üç yıl ömrü kaldığını iddia etti. FSB ofisi, Putin’in “hızla ilerleyen ciddi bir kanser türü” olduğunu ortaya attı. İsimsiz kaynak ayrıca Putin’in kör olmaya başladığını da söyledi…

“Hayatta kalmak için iki ila üç yıldan fazla zamanı yok. Baş ağrısı çekiyor ve televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyacı var. O kadar büyükler ki, her sayfada sadece birkaç cümle var. Görme durumu ciddi şekilde kötüleşiyor.”

Bu iddialara yönelik bir açıklama ise yapılmadı.