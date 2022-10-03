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Putin’in nükleer denizaltısı açık denize çıktı

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Rusya'nın nükleer savaş tehdidi sonrasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Putin’in nükleer denizaltısı açık denize çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı açıklamaların yankısı sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaş ihtimalinin gündemde olduğunun sinyalini vermiş ve bu açıklama başta ABD ve Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepkiyle karşılanmıştı. Fakat bölgede bu gelişmeler devam ederken Rus donanmasına ait Belgorod isimli nükleer denizaltı Beyazdeniz açıklarında görüntülendi.

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Poseidon isimli su altında insansız ilerleyebilen nükleer silahın büyük bir tehdit olduğu açıklandı.

Belgorod isimli denizaltının Poseidon ismi verilen ve su altında da ilerleyebilen bir drone taşıdığı da kayıtlara geçti. İtalyan medyasında yer alan haberlerde NATO’nun bu konuda uyarıda bulunduğu da belirtildi. Poseidon, 1600 feetlik bir nükleer tsunami oluşturabilecek kapasitede geliştirilen bir silah olarak biliniyor.

La Repubblica gazetesinde yer alan haberde yetkililer Belgorod’un Antarktika yakınlarındaki merkez üsten kaybolduğunu ve Poseidon’u denemek için hareket ettiğini öne sürdü. Eğer Poseidon yakın bir zaman içinde denenirse bu durum Putin’in Batı’yı korkutmak için yaptığı bir hamle olarak kayıtlara geçecek.

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