Putin’in sağ kolunun genç modellerle lüks tatili gündem oldu

Bir dönem Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu isim olan Viktor Zolotov'un, kendisinden yaşça küçük modellerle yaptığı Seyşeller tatili basına sızdı.

Rusya lideri Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov’un kendisinden yaşça küçük modellerle Seyşeller’e yaptığı lüks gezi basına sızdı.

Rusya’da hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Dossier Center tarafından yayımlanan yeni bir haber, Zolotov’un iki kez Seyşeller’e gittiğini ve bu gezilerde ona birçok genç modelin eşlik ettiğini öne sürdü.

ÖZEL JETLE GİTMİŞLER

Daha önce Putin’in korumalığını da yapan Zolotov’un Seyşeller’in en lüks otellerinden Four Seasons Resort’ta kaldığı ve burada kendisine Rus oligark Boris Vaninsky’in de eşlik ettiği ortaya çıkarıldı.

Dossier Center tarafından yayınlanan haber, Kremlin’in Rusları batılı tatil anlayışlarıyla ilgili eleştirmesinin ardından geldi.

Zolotov ve Vaninsky’nin genç modellerle Seyşeller’e giderken Zolotov’un özel Falcon 7Х iş jetini kullandıkları da belirtildi. İkiliye Kremlin’e yakın bazı isimlerin yanı sıra, Zolotov’un 42 yaşındaki oğlu Roman’ın da katıldığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYA GÖNDERİLERİ AÇIĞA ÇIKARDI

Kremlin’e yakınlığıyla tanınan ikiliyle birlikte Seyşeller’e giden isimler arasında yaşam koçu Evelina Levieva’nın da bulunduğu aktarıldı. Artlife isimli sanat sitesinin kurucusu Anastasia Andreeva’nın ve sitenin yöneticisi Krestina Lantsova’nın da tatilde bulunduğu sosyal medya gönderileriyle ortaya çıkarıldı.

Evelina Levi

Rus muhalif gazete, gezide Putin’in sağ kolu Zolotov’un yanından ayırmadığı Anastasia Buevich’in de bulunduğunu öne sürdü. Gazete, Buevich’in henüz 24 yaşında olmasına rağmen lüks hayatına ve otomobillerine de dikkat çekti.

Anastasia Buevich

3 MİLYON 200 BİN TL’LİK TATİL



Gezinin 2017 ve 2019 yıllarında iki kez gerçekleştiği öne sürülürken, 2017 yılında yaklaşık 150 bin sterlin yani yaklaşık 3 milyon 200 bin TL gibi bir fiyata mal olduğu da iddia edildi.

Haberin yayınlanmasının ardından gözler Kremlin’e çevrilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Gazete, haberde adı geçen isimlere ulaşmaya çalıştıklarını ancak kimseden yanıt alamadıklarını yazdı. Zolotov’un bu lüks seyahati başta İngiliz basını olmak üzere uluslararası kamuoyunda gündem oldu.