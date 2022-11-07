Putin’in Ukrayna’daki kaybı büyüyor… Yüzlerce Rus askeri yol kenarına gömüldü

Rusya'nın 8,5 ayı geride bırakan Ukrayna işgali özellikle ülkenin doğusunda şiddetli çatışmalarla sürerken her iki taraf da büyük kayıplar veriyor.

Ukrayna'dan gelen yeni bir görüntü Rus ordusunun savaşta yaşadığı ağır kaybı gözler önüne serdi. Belarus devlet haber ajansı Nexta, Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolünde olan ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Luhansk'ta bir yol kenarına gömülen Rus askerlerinin mezarlarının görüntülerini paylaştı. Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde, Rus askerlerinin yol boyunca uzanan mezarlarının kilometreleri bulduğu görüldü.

Rus bayrakları ve çiçeklerle süslenen, sayısının 400’ü geçtiği mezarları gösteren video “Putin Lunansk'ı işgalcilerden kurtardı” notuyla paylaşıldı. Toprağa gömülen mezarlarda ölen askerlerin fotoğrafları da dikkat çekti.

Rusya yaz aylarında ayrılıkçı güçlerin bulunduğu doğudaki Luhansk ve Donetsk'in büyük bölümünün kontrolünün ele geçirildiğini duyurmuştu, ancak son haftalarda karşı taarruza geçen Ukrayna birçok bölgeyi geri almayı başardı. Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar giderek şiddetlenirken Rus ordusunun büyük darbe aldığı ve kayıp yaşadığı belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da birçok yerin kaybedilmesinin ardından eylülde Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya geçen hafta da Ukrayna ordusunun ilerleyişi karşısında işgalin ilk döneminde ele geçirdiği ve stratejik öneme sahip Herson bölgesinden geri çekilebileceğini sinyalini vermişti.