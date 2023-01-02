  • BIST 5.661,10
  • Altın 1097.007
  • Dolar 18.7063
  • Euro 19.9322
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Putin’in yakınındakiler oyuncu çıktı: Erdoğan’a dondurma veren kadın da aralarında

»
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında arkasında yer alan kadının Putin'in diğer etkinliklerinde de yakınında olduğu ortaya çıktı.
Putin’in yakınındakiler oyuncu çıktı: Erdoğan’a dondurma veren kadın da aralarında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni yıl dolayısıyla halka yaptığı konuşma sosyal medyada ve uluslararası medyada gündem oldu…

Putin’in yeni yıl için yaptığı konuşmada arkada yer alan kadın sosyal medyada gündem oldu.

Putin’in “savaş kahramanlarıyla” birlikte kamera karşısına çıktığı konuşmada Putin’in hemen arkasında yer alan sarışın kadının profesyonel bir aktrist olduğu ortaya çıktı.

Aynı kadının daha önce Putin ile sık sık görüntülendiği iddia edilirken kadının Putin’in bir kilise ziyaretinde başörtülü bir kadın olarak görüldüğü, Putin ile Medvedev’in ise bir teknede çekilmiş fotoğrafında denizci gibi giyindiği belirtildi.

Putin’in konuşmasında yer alan kadının daha önce bir kilise ziyaretinde de görüldüğü ortaya çıktı.

Kremlin yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken sarışın kadının 2019 yılında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı bir fuarda yer aldığı ve iki isimle de etkileşime girdiği iddiası ortaya atıldı.

2019 yılında Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte Putin, dondurma standına giderek şapkalı sarışın dondurma satıcısından külahta iki dondurma almıştı. Putin, Erdoğan’a vanilyalı dondurma ikram etmişti.

Yıllar önce Putin’in bir teknede çekilmiş fotoğrafında aynı kadın bir balıkçı gibi giyinmişti.

Rus medyasında yer alan haberlerde “Kornetto Ajan” lakabıyla anılan kadının Putin’in özel korumalarından biri olduğu öne sürülürken kaynaklar ismi açıklanmayan kadının dondurma  satan kadının daha sonra gözden kaybolduğunu iddia etmişti.

Putin’in pozlarında yer alan kişilerin hep aynı olması uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Daha önce kadının isminin Anna Sidorenko olduğu iddia edilirken bunun gerçek olup olmadığıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasal süre doldu! Terk edilmeler arttı02 Ocak 2023 Pazartesi 12:00
  • Van’da deprem02 Ocak 2023 Pazartesi 10:54
  • İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Uyarıyorum, kendinize gelin, aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı mutlaka bırakın01 Ocak 2023 Pazar 20:57
  • Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner01 Ocak 2023 Pazar 20:18
  • Erdoğan: KKTC'nin temsilini güçlendirdik01 Ocak 2023 Pazar 13:26
  • Çip süresi doldu, hayvan terkleri arttı!01 Ocak 2023 Pazar 12:47
  • 'Loading halkım loading...' Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı01 Ocak 2023 Pazar 12:44
  • Türkiye'de ucuz et için yılın son günü de kuyruk01 Ocak 2023 Pazar 12:38
  • Seçim için tarih verdi: AKP'li Zengin'den seçim takvimi açıklaması01 Ocak 2023 Pazar 12:38
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu01 Ocak 2023 Pazar 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti