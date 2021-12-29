  • BIST 1.870,19
  • Altın 694.60021
  • Dolar 12.0829
  • Euro 13.6295
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Putin’in yeni uzay silahı: Rusya dev roketini fırlattı

» »
Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından en büyük roketini uzaya fırlattı.
Putin’in yeni uzay silahı: Rusya dev roketini fırlattı

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından en büyük roketini uzaya fırlattı.

Askeri uyduları uzaya taşıyabileceği belirtilen 761 ton ağırlığındaki Angara A-5, pazartesi günü Rusya'nın kuzeyindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden üçüncü deneme fırlatılışını gerçekleştirdi.

Roket denemesi, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin arttığı ve Rusya'nın sınıra asker yığmasının Batı'dan büyük tepki gördüğü bir dönemde geldi. Ağır uzay araçlarını uzaya taşımak olan roket, gelecekte savaşlara sahne olması beklenen uzayda Rusya'nın büyüyen askeri etkisini de ortaya koyuyor.

 

 

UZAY YARIŞI SOĞUK SAVAŞ’A DAMGA VURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, roketin fırlatılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunun ülkedeki uzay endüstrisinin gelişimine katkı sağlamasını umduğunu açıkladı. Uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dimitri Rogozin de, “Hadi bebeğim” paylaşımıyla Rusya uzay endüstrisi çalışanlarını tebrik etti.

Sovyetler Birliği, ilk uydusunu 1957'de başarıyla uzaya fırlatmış ve Rus kozmonot Yuri Gagarin, 1961’de uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmıştı.

ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı Soğuk Savaş'a damga vururken, Sovyetler'in 1991'de dağılması ülkedeki uzay teknolojileri çalışmalarını önemli ölçüde azaltmıştı.

Sovyetler Birliği sonrası dönemde geliştirilen ilk roket grubu olan “çevre dostu” Angara roketlerinin, 1960'lardan kalan ve artık eskiyen Proton roketlerinin yerini alması planlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Virolog Semih Tareen: Eski Hayatımıza Döneceğiz ama Virüsle Yaşamayı da Öğreneceğiz29 Aralık 2021 Çarşamba 11:37
  • Meksika'da bu yıl 4 binden fazla düzensiz göçmen sınır dışı edildi29 Aralık 2021 Çarşamba 11:19
  • Liselerarası Müzik Yarışması bu yıl 8’nci kez düzenleniyor29 Aralık 2021 Çarşamba 11:12
  • DP Lefkoşa Surlariçi örgüt binasını açtı29 Aralık 2021 Çarşamba 11:10
  • UBP'den gövde gösterisi... "İktidar Bizim İşimiz"29 Aralık 2021 Çarşamba 10:47
  • Oğuz, Ankara temaslarını tamamladı29 Aralık 2021 Çarşamba 10:40
  • Hava bugün nasıl olacak?29 Aralık 2021 Çarşamba 10:18
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!29 Aralık 2021 Çarşamba 09:50
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 29 Aralık 202129 Aralık 2021 Çarşamba 09:34
  • 23-28 Aralık'ta elektrik güney Kıbrıs'tan alındı!28 Aralık 2021 Salı 22:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti