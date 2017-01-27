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PYD kendi anayasasını yaptı Moskova ile masada

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PYD kendi anayasasını yaptı Moskova ile masada
RUSYA Suriye'nin en hassas olduğu konuda şaşırtan bir adım attı. PYD bugün Moskova'da ağırlanıyor, Kürtler Rusya'ya kendileri için yaptıkları anayasa taslağı ile gidiyorlar.

Rusya yönetimi PKK uzantısı PYD'yi Moskova'ya davet etti. Moskova yönetiminin Suriye Kürtlerini 'daveti' Astana zirvesi sonrasında geldi. Ankara'nın bu görüşmeye tepkisi merak konusu. 

PYD temsilcisi Halit İsa bugün Rusya'da Moskova yönetimi ile masaya oturacak. Halit İsa'nın karşısında oturan isim ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olacak. Lavrov'un masada olması Rusya'nın PYD'ye verdiği kıymeti göstermesi açısından diplomatik lisanda önemli. 

KÜRTLER KENDİ ANAYASALARI YAPTILAR
PYD üyesi Halit İsa Lavrov’la yapılacak görüşmeye Suriye anayasası için kendilerinin hazırladıkları taslağı da sunacak. Gazetecilere konuşan İsa "PYD olarak kendi anayasa taslağımızı hazırladık" dedi.

RUSYA TÜRKİYE'YE KAZIK MI ATIYOR?
Türkiye PYD'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve Suriye görüşmelerinde masada olmamasını istiyordu. Astana zirvesinde yer almayan PYD şimdi Moskova'da özel olarak ağırlanıyor. Rusya yönetiminin PYD daveti Türkiye'yle olan sıcak ilişkiler düşünüldüğünde şaşkınlık yarattı. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri PYD'ye yapılan silah yardımları sebebiyle gerilmişti.

 

KÜRTLER'E ÖZERKLİK Mİ VERİLECEK?
Rusya da Astana görüşmelerinde muhaliflere bir Suriye anayasası taslak metni sunmuştu. Medyaya sızan taslak metinde Kürtler'e özerklik verileceği iddiaları vardı.

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