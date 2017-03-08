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PYD'den Türkiye'ye: Suriye'yi yıkmak isteyen varsa, Şam'a gitmelidir

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PYD'den Türkiye'ye: Suriye'yi yıkmak isteyen varsa, Şam'a gitmelidir
Türkiye'nin Suriye'de Menbiç ve Tel Abyad'a yönelik operasyon isteğini değerlendiren Demokratik Birlik Partisi (PYD) yetkilisi Ewwas Eli, Ankara'nın eylemleriyle Suriye'yi yıkmak istediğini iddia etti. Eli, "Suriye'yi yıkmak isteyen Şam'a gitsin" dedi.

Özgür Suriye ordusu (ÖSO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, PYD'nin etkin olduğu bölgelerde bir Kürt oluşumunu engellemek için harekete hazırlanıyor. Bu kapsamda Menbiç ve Tel Abyad'a, ÖSO öncülüğünde operasyon düzenleneceği iddia ediliyor.

ABD ASKER KONUŞLANDIRDIİddialara göre Türk ordusu ve ÖSO, Tel Abyad'ın güneyinden başlayarak, Kobani'nin güneyinden geçerek Menbiç'e ulaşmak istiyor. Ancak söz konusu 3 kente konuşlanan ABD askerleri, planın uygulanmasını zora sokuyor.

 

'TÜRKİYE SURİYE'Yİ İŞGAL ETMEK İSTİYOR'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan PYD'nin Kobani Dış İlişkiler sorumlusu Ewwas Eli, Fırat Kalkan Harekatı'na tepki gösterdi: "Türkiye'nin müdahale etmek istediği yerler Suriye topraklarıdır. Bu topraklar, bir ülke sisteminin topraklarıdır. Saldırı olursa, bir ülkeye saldırı sayılır. Suriye'nin sisteminin merkezi Şam'dır; Suriye'yi yıkmak isteyen varsa, Şam'a gitmeli. Türkiye, Suriye topraklarını işgal etmek istiyor."

'TÜRKİYE KÜRTLERİN VARLIĞI VE YOKLUĞU ÜZERİNE SİYASET YÜRÜTÜYOR'

Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerinin siyasi amaç taşıdığını savunan Eli, devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nerede Kürt oluşumu olursa ben müdahale ederim' diyor. Türkiye'nin Suriye'deki savaşı siyasidir.Türkiye defalarca 'ben Suriye'de siviller için tampon bölge kuracağım' dedi fakat gerçek amacı siyasidir. Türkiye, Suriye'de Kürtlerin varlığı ve yokluğu üzerine siyaset yürütüyor. Türkiye, federalizm projemizin başarıya ulaşmasını istemiyor. Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin bir oluşumu oluşmasın diye Afrin ile Kobani'nin birbirine kavuşmasını istemiyor."

 

'TÜRKİYE İLE SAVAŞ İSTEMİYORUZ'

Türk halkıyla savaşmak istemediklerini vurgulayan Eli, şunları ekledi: "Türk halkıyla kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bizler ve Türkler arasında ölümler yaşanmasın. Türk halkı, yanlış ve kirli politikalara karşı mücadele etmelidir. Kürtlere hem sırtını dayamalı, hem onlara destek vermelidir."

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