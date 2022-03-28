Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin destekleri ile sahnelenen, Gibetsu ile Tiyatro Su’nun ortak oyunu “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen, Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın birlikte yönettiği oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.

“Pygmalion bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi’nin düzenlediği “1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma” yarışmasında birincilik ödülünü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tiyatro gösterisi sonrası yaptığı konuşmada, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nün önemine değinerek, 23 yıl önce Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun kurulduğunu belirtti.

Tiyatronun yaşatılmasının önemini ve gerekliliğini vurgulayan Güngördü, yapılan organizasyonlarla insanları sanata kazandırdıklarını ve sanattan kopmamalarını sağladıklarını belirtti.

Girne Belediyesi’nin pandemi döneminde boş durmadığını anlatan Güngördü, kent halkının her alanda ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ve pandemi döneminde sanat anlamında da 1. Müzikal ve Müzikli Oyun Yazma yarışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güngördü, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkesin bir başarıya imza attığını ifade ederek, 4 Mart tarihinde Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak yaptığı Tiyatro Günleri etkinliğine katılan, katkı koyan ve her anlamda desteklerini veren Belediye Meclis üyelerine de teşekkür etti.

Güngördü sözlerini “Savaşa Hayır Sanata Evet” sloganıyla tamamladı.

ATİK

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik de tiyatro gösterisi sonrası yaptığı konuşmada, tiyatronun, düşünce özgürlüğünü yok etmek isteyen baskıları, insana, doğaya ve doğanın düzenine karşı yapılan saldırıları, tüm insanlığın gözleri önüne serme işlevini üstlendiğine işaret etti.

Atik, tiyatroların, Covid-19 pandemisi sebebiyle tam 2 yıl kapalı kaldığını hatırlatarak, organizasyonu Girne ve Çatalköy belediyelerinin destekleriyle düzenlediklerini ifade etti.

“Savaşa hayır, sanata evet, yaşasın tiyatro” ifadelerini kullanan Atik, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile iki belediyenin Belediye Meclis üyelerine aynı zamanda, katılan, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından oyunun yazarı Burçhan Göze’ye, oyunun yönetmenleri Derman Atik ile Cenk Gürçağ’a, oyunun müzikleri düzenleyen Adamos Katsandonis ve Kâmil Atik’e, dans ve koreografi yönetmeni Erbil Akün’e plaket takdim edildi.