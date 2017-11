QS Star’dan DAÜ eğitimine beş yıldız

Dünya üniversiteler sıralaması konusunda uluslararası yüksek öğrenim alanında tartışmasız bir üne sahip İngiltere merkezli QS isimli kuruluş, QS Stars değerlendirme programının sonuçlarını açıkladı.

Değerlendirmeye alınan üniversiteler arasında yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ), beş üzerinden üç yıldız verildi. DAÜ, değerlendirmeye alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tek üniversite olma özelliğini de taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (MIT, Harward, Princeton ve Yale), İngiltere (Oxford ve Cambridge), Avustralya (Australian National University ve Bond ), Kanada (University of Montreal), Yeni Zellanda (Massey University ve The University of Canterbury), Ürdün (Jordan University of Science and Technology), Suudi Arabistan ( King Abdulaziz University ve King Fahd University of Petroleum and Minerals), İsveç (Lund University ve KTH Royal Institute of Technology), gibi yaklaşık 50’ye yakın farklı ülkeden köklü geçmişe ve uluslararası üne sahip 200’ü aşkın üniversitenin katıldığı değerlendirme programına dahil olan DAÜ, QS’in belirlediği ve üniverstelerin performanslarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak kullanılan sekiz ayrı parametreye göre değerlendirmeye tabi tutuldu ve özellikle dört parametrede 5 yıldız üzerinden tam puan alarak uluslararası standartlarda eğitim veren bir üniversite olduğunu ispatladı.

DAÜ, değerlendirme sonuçlarına göre eğitim alanında 5, iş bulabilirlik alanında 4, uluslararasılaşma kategorisinde 5, olanaklar alanında 5, inovasyon alanında 4 ve erişilebilirlik alanında 5 yıldıza layık görüldü.

DAÜ, genel değerlendirmede almış olduğu üç yıldızla QS’in belirlediği standartlara göre uluslararası nitelik kazanmış, öğretim ve araştırmanın gelişmiş olduğu ve mezunlarının işverenler tarafından tercih edildiği bir yüksek öğrenim kurumu olduğunu bir kez daha uluslararası bir kuruluşa onaylatmış oldu.