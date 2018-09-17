Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, 2012'de Portekiz'de gaspa uğradığını açıkladı. Quaresma, "3 silah bana doğrultulmuştu. O an sadece korkumu değil, kendimi de kontrol etmeliydim" dedi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinde yayınlanan Alta Definiçao (Yüksek çözünürlük) isimli televizyon programında hayatındaki bilinmeyenleri anlattı.

İlk olarak hayata bakışıyla ilgili konuşan Quaresma, "Doğam gereği şüpheci biriyim. İmajımın biraz kibirli olduğunu söylerler. Gerçekte durum böyle değildir. Bence aile çok önemli. Eşim ve üç çocuğum var. Bir de oynadığım kulüpler. Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp. Fakat, Portekiz'de bana asla hak ettiğim saygıyı ve değeri göstermediler" dedi.

Hayatında çok zorluklar yaşadığını belirten Quaresma, "Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim. Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, 'Yaptıysa bu çingene yapmıştır' dediler. Genç bir adamken, benim yetenekli olduğumu söylerlerdi ama bir yere ulaşamayacağımı da eklerlerdi. Bu tip sözler bana hep güç verirdi" yorumunu yaptı.

'BUGÜN YAŞAMIYOR OLURDUM'

Portekiz'de 2012 yılında Başkent Lizbon'un yakınlarındaki Chelas adlı bir yerleşim yerinde yaşadığı olayı unutamayacağını belirten Q7, "2012'de Portekiz'de gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. O an sadece korkumu değil, kendimi de kontrol etmeliydim. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm" dedi.