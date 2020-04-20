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Quaresma: Çocukken yoksulduk; şimdi su faturasını ödeyecek param var, günde 4-5 defa banyo yapabiliyorum

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Quaresma: Çocukken yoksulduk; şimdi su faturasını ödeyecek param var, günde 4-5 defa banyo yapabiliyorum
Quaresma: Çocukken yoksulduk; şimdi su faturasını ödeyecek param var, günde 4-5 defa banyo yapabiliyorum

Kasımpaşa forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz'de yayınlanan bir programa görüntülü arama aracılığıyla konuk oldu. Karantina sürecini ve hijyen önlemlerini anlatan Quaresma, "Çocukken yoksulduk ve ne paramız ne de evimizde banyomuz vardı. Şu an günde 4-5 kez bile banyo yaptığım oluyor" dedi.

Posta'nın aktardığı habere göre Türkiye'de ailesiyle beraber karantina sürecinde olan Kasımpaşa'nın futbolcusu Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de yayınlanan ‘5 para a Meia-Noite’ adlı programa görüntülü arama yoluyla katıldı.

Koronavirüs sürecinde günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Quaresma, hijyen önlemleri olarak da günde neredeyse 4-5 kez duş aldığını söyledi.

Çocukluk dönemlerinden bahseden Quaresma, "Şu an su faturası ödemek için param var ve bu yüzden her istediğimde banyo yapabiliyorum. Çocukken yoksulduk ve ne paramız ne de evimizde banyomuz vardı. Şu an günde 4-5 kez bile banyo yaptığım oluyor" dedi.

Quaresma ayrıca, "İstanbul'da evimde ailemle birlikte zaman geçiriyorum. Futbolu şimdiden özledim ama böyle olması gerekiyor. Dikkat etmeliyiz. Kendime mini bir spor salonu yaptım, formumu kaybetmemek için orada çalışıyorum. Evde eşimle birlikte kek yapıyoruz. Bana nasıl yapılacağını öğretiyor" diyerek ailesiyle vakit geçirdiğini anlattı.

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