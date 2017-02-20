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Quaresma'dan kötü haber

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Quaresma'dan kötü haber
Beşiktaş'a Ricardo Quaresma'dan kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Ricardo Quaresma'nın sol diz kapağında kanama ve ödem tespit edildi.

 

Karşılaşmanın 82. dakikasında sakatlanan Quaresma, saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam etti.

 

Maçın ardından yapılan kontrollerde Portekizli oyuncunun sol diz kapağında darbeya bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun Perşembe akşamı oynanacak Hapoel Beer Sheva maçında forma giymesi beklenmiyor.

 

Quaresma'nın Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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