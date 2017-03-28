Quaresma'ya 3 teklif birden

Beşiktaş'ın dinamo oyuncularından olan Ricardo Quaresma için transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Transfere doymayan Çin, İngiltere ve İspanya'daki bazı takımlar Portekizli oyuncu için Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını şimdiden başlatan Beşiktaş, Juventus’lu Mandzukic’le temasa geçti. Transfer komitesi Boşnak yıldız için Quaresma’nın takımdaki durumunun kesinleşmesini bekliyor. Portekizli oyuncunun takımdaki durumuysa Güneş’in raporundan sonra belli olacak.



Beşiktaş Kulübü transfer komitesi yeni sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikli olarak santrafor arayan komite, Umut Güner başkanlığında Avrupa ve Güney Amerika’da arayışlarını scout ekipleri ile sürdürüyor. İlk olarak Juventus’ta top koşturan Mario Mandzukiç ile temasa geçen siyah beyazlı yöneticiler, Çin, İspanya ve İngiltere’den transfer teklifleri alan Ricardo Quaresma’nın gelecek sezon satılıp satılmaması konusunda teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu beklediklerini söylediler. Q7’nin olası satışından 15 milyon Euro gelir elde etmesi beklenen Kartal böylece Mandzukic’i alabilecek.



GÜNEŞ MEMNUN



Portekizli oyuncunun, menajeri ile görüşerek Türkiye’de çok mutlu olduğu ifade etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yakın çevresine Quaresma konusunda hiçbir şikayetinin olmadığını, geçen yıl yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan yıldız ismin takımın önemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi. Oyuncusundan memnun olduğu gözlenen Güneş’in vereceği rapor doğrultusunda Quaresma’nın takımdaki kaderi belli olacak. Q7’nin satılması halinde yerine alınacak oyuncunun ismiyse sır gibi saklanıyor.