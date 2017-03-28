 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.101
  • Altın 145,779
  • Dolar 3,6151
  • Euro 3,9219
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Quaresma'ya 3 teklif birden

» »
Quaresma'ya 3 teklif birden
Beşiktaş'ın dinamo oyuncularından olan Ricardo Quaresma için transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Transfere doymayan Çin, İngiltere ve İspanya'daki bazı takımlar Portekizli oyuncu için Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını şimdiden başlatan Beşiktaş, Juventus’lu Mandzukic’le temasa geçti. Transfer komitesi Boşnak yıldız için Quaresma’nın takımdaki durumunun kesinleşmesini bekliyor. Portekizli oyuncunun takımdaki durumuysa Güneş’in raporundan sonra belli olacak.


Beşiktaş Kulübü transfer komitesi yeni sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikli olarak santrafor arayan komite, Umut Güner başkanlığında Avrupa ve Güney Amerika’da arayışlarını scout ekipleri ile sürdürüyor. İlk olarak Juventus’ta top koşturan Mario Mandzukiç ile temasa geçen siyah beyazlı yöneticiler, Çin, İspanya ve İngiltere’den transfer teklifleri alan Ricardo Quaresma’nın gelecek sezon satılıp satılmaması konusunda teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu beklediklerini söylediler. Q7’nin olası satışından 15 milyon Euro gelir elde etmesi beklenen Kartal böylece Mandzukic’i alabilecek.

GÜNEŞ MEMNUN

Portekizli oyuncunun, menajeri ile görüşerek Türkiye’de çok mutlu olduğu ifade etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yakın çevresine Quaresma konusunda hiçbir şikayetinin olmadığını, geçen yıl yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan yıldız ismin takımın önemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi. Oyuncusundan memnun olduğu gözlenen Güneş’in vereceği rapor doğrultusunda Quaresma’nın takımdaki kaderi belli olacak. Q7’nin satılması halinde yerine alınacak oyuncunun ismiyse sır gibi saklanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şampiyonluğa hasret yıldız futbolcular27 Mart 2017 Pazartesi 16:15
  • Arda Turan, Moldova maçında forma giyemeyecek27 Mart 2017 Pazartesi 15:39
  • Trabzonspor yeni stadında dolu tribünlere oynuyor27 Mart 2017 Pazartesi 12:43
  • Martin Skrtel fark yarattı27 Mart 2017 Pazartesi 12:41
  • Galatasaray'ın Vergi Borcu Toplamda 530 Milyon TL İndirildi27 Mart 2017 Pazartesi 09:15
  • Gomez'in de gol attığı maçta Almanya zorlanmadı27 Mart 2017 Pazartesi 09:03
  • Yenicami şampiyon!26 Mart 2017 Pazar 19:04
  • Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı25 Mart 2017 Cumartesi 12:15
  • Gol Düellosunun Galibi, GG25 Mart 2017 Cumartesi 09:25
  • Ahmet Coşkun "Ben Varım" dedi25 Mart 2017 Cumartesi 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti