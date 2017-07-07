Queen'den sanal gerçeklik konseri

Queen’in konserlerinden birine gidemediyseniz, onları izlemek için artık yeni bir seçeneğiniz var: VR The Champions!

Dünyaca ünlü rock gruplarından Queen, sanal gerçeklik konseri vermeye hazırlanıyor.

Grup, efsane vokalistleri Freddie Mercury’nin ölümünden sonra uzun süre köşesine çekilmişti.

Ontrava'nın haberine göre, dağılmayan ekip, birkaç sene önce bir yarışma ile şarkıcı Adam Lambert’i vokal için seçti ve uzun bir aradan sonra turnelere başladı. Grubun bu turnelerinde katılamayan sevenleri için hazırlanan VR The Champions, grubun 2016’da Barselona’da düzenledikleri bir konser sırasında çekildi.

Grubun en sevilen şarkılarının yer aldığı konser 360 derecelik stereo kameralarla kaydedildi. Kameralar hem izleyicilerin üstünde, hem de grup üyelerinin arasında dolaşarak çok ferah ve yenilikçi bakış açıları sunuyor. 4K çekilen videolara, konserin ambisonic audio denilen teknikle kaydedilen üç boyutlu sesi eşlik ediyor.

Yapıma önayak olan Queen’in en az Mercury kadar efsane gitaristi Brian May. May’ın uzun zamandır stereoskopik videolara ve teknolojilere meraklı olduğu bilinmekte. Hatta yaratıcı bireyler sırf sanal gerçeklik konusunda daha rahat çalışabilsinler diye, Owl VR Kit ismindeki aksesuarı bile finanse etmişti. Bu aksesuar akıllı telefona takılan çok pratik bir stereoskopik gözlük. Ayrıca akıllı telefonlarla kolayca üç boyutlu görüntülerin çekilmesini de sağlıyor. VR The Champions konseri hem Owl VR Kit, hem de Oculus Rift, HTC Vive, Samsung Gear VR, Google Cardboard gibi cihazlarda izlenecek şekilde piyasaya sunulmuş.

Sanal gerçeklik konserinin, grubun Freddie Mercury’den miras kalan bitmez tükenmez enerjisini en iyi yansıtan videolardan biri olduğu iddia ediliyor. 3D konser videosu VTRGO sitesinden 10 dolara satın alınıp izlenebiliyor.