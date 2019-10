Queen’den Trump’a veto

Queen, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘We Will Rock You’ şarkısını bir seçim kampanyası reklamında kullanmasının ardından harekete geçti. Şarkının kullanılması için izin vermediklerini belirten grubun isteği üzerine paylaşım kaldırıldı.

Dünyaca ünlü efsane grup Queen, Donald Trump’un ‘We Will Rock You’ hitlerini kullanmaması için mücadele başlattı.

Grubun temsilcisi Independendent gazetesine, ‘Queen’in şarkının kullanımına razı olmadığını ve kaldırılması talebinde bulunduklarını’ söyledi.

BuzzFeed’den Adam Vary’ya yapılan açıklamada da, grubun halihazırda Queen şarkılarının Trump kampanyalarında kullanılmaması için süreci başlattığı belirtildi.

Donald Trump’ın Twitter hesabından paylaşılan iki dakikalık videoda, geçmiş seçim etkinliklerinden fotoğraflarla birlikte arka planda ‘We Will Rock You’ şarkısı çalınıyordu.

Ancak video daha sonra kaldırıldı ve “Bu medya, telif hakkı sahibinin bildirimi doğrultusunda devre dışı bırakıldı” uyarısı konuldu.

'WE ARE THE CHAMPIONS' DA KULLANILMIŞTI

Bu, Queen ile Trump arasındaki ilk anlaşmazlık değil. Trump, 2016 yılında Cumhuriyetçilerin Ulusal Toplantısı’nda bir diğer Queen hiti olan ‘We Are The Champions’ şarkısını kullanmıştı. Grup, “İznimiz alınmadı, kullanımına rıza göstermedik” açıklamasını yapmıştı.

Queen grubunun gitaristi Brain May, Trump izin isteseydi bile buna kesinlikle onay vermeyeceklerini belirtmiş, onun için “çok tehlikeli bir adam” yorumunu yapmıştı.

PRINCE İLE DE BAŞI DERTTE: SÖZ VERDİĞİ HALDE ‘PURPLE RAIN’İ YİNE ÇALDI

Öte yandan Donald Trump’ın başı sadece Queen ile dertte değil.

Trump, 2016 yılında yaşamını yitiren Prince’ın en ikonik eserlerinden olan ‘Purple Rain’ şarkısını bir daha kullanmayacağına söz verdiği halde dün Minneapolis’teki seçim etkinliğinde yine çaldı.

Sanatçının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Başkan Trump, Prince’ın müziğini kullanmayacağına dair bir yıl önce verdiği söze rağmen dün kampanya etkinliğinde ‘Purple Rain’, çaldı. Prince Varlıkları, Başkan Trump’a Prince’ın şarkılarını kullanma konusunda hiçbir zaman izin vermedi” ifadeleri kullanıldı.

Sanatçının temsilcileri, Trump’ın sözüne dair 15 Ekim 2018 tarihli resmi belgeyi de paylaştı.