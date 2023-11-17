  • BIST 7853.36
  • Altın 1827.307
  • Dolar 28.6916
  • Euro 31.222
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFilistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

Queer Collective, Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği Ortak Açıklaması: Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerinin Kınaması

» »
Queer Collective, Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği Ortak Açıklaması: Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerinin Kınaması
Queer Collective, Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği Ortak Açıklaması: Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerinin Kınaması

Bizler, Queer Collective, Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs üyeleri olarak, Gazze'de devam eden insan hakları ihlallerini ve Uluslararası İnsani Hukuk ihlallerini şiddetle kınıyoruz. LGBTQİ+ haklarının, sosyal adaletin ve insan özgürlüklerinin savunucuları olarak Filistinlilerin mutlak kendi kaderini tayin etme hakkı ile dayanışma içindeyiz.

 

Gazze'de kötüleşen durum yıkıcı bir noktaya ulaşarak 10.000'i aşan masum sivillerin ölümüyle acil müdahale edilmesi gereken boyutlara ulaştı. Orantısız güç kullanımı, can kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi konusunda derin kaygılarımızı dile getiriyor ve acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. 

 

Adanın her iki tarafındaki yetkililerin bu konuya ilişkin tepkilerinden derin üzüntü duyuyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin BM Genel Kurulunda çekimser kalmasını, uluslararası diplomaside kararlı bir eylemde bulunmamasını ve İsrail ile askeri ve istihbarat ittifakına dikkat çekiyoruz; bu eylemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. 

Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıslı Üyelerini acil bir çözümü savunmaya, Gazze'deki ezilen toplumla dayanışma içinde olmaya ve onların kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu krize çözüm bulmak ve herkes için insan haklarını güvence altına almak için acil ve kararlı adımlar atılmalıdır. İnsan haklarının savunucuları olarak Gazze'de LGBTQİ+ üyeleri de dahil olmak üzere tüm herkesin haklarına saygılı, adil ve barışçıl bir çözüme duyulan ihtiyacı vurguluyoruz.

 

ILGA Avrupa ve IGLYO'nun da aralarında bulunduğu örgütleri endişelerimizi dile getirmeye ve platformlarını siyasi liderlere baskı yapmak için kullanmaya çağırıyoruz. Filistin davasını destekleyen ekipleri, kuruluşları ve kolektifleri her türlü ayrımcılığa karşı durmaya çağırıyoruz. Savunuculuğumuzda, barışı teşvik etmenin önemini hem kolektif hem de bireysel olarak tutarlı ve aktif bir şekilde vurgulamak ile yükümlüyüz. Ayrıca, ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelede sesimizi yükseltmek için üyesi olduğumuz ağların platformlarını kullanma konusunda onları sorumlu tutuyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkasının yerine sınava girince tutuklandı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı...17 Kasım 2023 Cuma 16:13
  • Sürati ve dikkatsizliği kazaya neden oldu...17 Kasım 2023 Cuma 15:56
  • Sahte reçete soruşturması... Bir doktor ve iki eczacı mahkemeye çıkarıldı...17 Kasım 2023 Cuma 15:48
  • Kafede yakalandı... Uyuşturucuyu iç çamaşarına gizlemiş...17 Kasım 2023 Cuma 15:48
  • Alkollü sürücü bisikletlilere çarptı... "Neye çarptığımı görmedim"17 Kasım 2023 Cuma 15:45
  • Öz yeğenine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası açıklandı!17 Kasım 2023 Cuma 15:27
  • KTAMS, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde mahkemelerin sorunlarına dikkat çekti17 Kasım 2023 Cuma 15:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Nava ile görüştü17 Kasım 2023 Cuma 14:53
  • Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi komitede, 1 milyon TL’lik artışla oy birliğiyle onaylandı17 Kasım 2023 Cuma 14:35
  • İsias Otel iddianamesi tamamlandı... İşte istenen cezalar...17 Kasım 2023 Cuma 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti