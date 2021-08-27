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QUEER WAVE 2021: Kıbrıs’ın LGBTIQ+ film festivali 3 – 12 Eylül’de Lefkoşa’da başlıyor

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Kıbrıs LGBTIQ+ Film Festivali Queer Wave, ilk kez 3–12 Eylül tarihlerinde Lefkoşa'da fiziksel olarak gerçekleşiyor.
QUEER WAVE 2021: Kıbrıs’ın LGBTIQ+ film festivali 3 – 12 Eylül’de Lefkoşa’da başlıyor

QUEER WAVE 2021: Kıbrıs’ın LGBTIQ+ film festivali 3 – 12 Eylül’de Lefkoşa’da başlıyor

Kıbrıs LGBTIQ+ Film Festivali Queer Wave, ilk kez 3–12 Eylül tarihlerinde Lefkoşa'da fiziksel olarak gerçekleşiyor. Festivalin ikincisi bu yıl NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation] desteğiyle düzenleniyor.

Queer Wave, LGBTIQ+ topluluğunu ve Kıbrıs'taki tüm sinefilleri, içeriği LGBTIQ+ yelpazesinden birçok farklı deneyimi konu alan 30'un üzerinde ödüllü kısa ve uzun metrajlı filmin yer aldığı 10 günlük zengin bir programın keyfini çıkarmaya davet ediyor. Gösterimler, Kıbrıslı film yapımcıları ve topluluk üyeleriyle yapılan tartışmalar* ile tamamlanacak ve festival boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, Kıbrıs'taki çeşitliliği kucaklayarak ve kültürel etkinliklerin kalitesini zenginleştirerek LGBTIQ+ topluluğu ve destekçilerine kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir alan sağlamayı amaçlıyor.

Çevrimiçi olarak yapılan ilk versiyonu takiben, Queer Wave, İngiliz Milletler Topluluğu’nun 43 ülkesinden 1000 başvuru arasında 2021 Commonwealth Youth Awards için 20 finalistten biri olarak uluslararası tanınırlık kazandı.

Queer Wave 2021, ara bölgenin her iki tarafından katılımcıları ağırlamak ve Kıbrıs'taki topluluklar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla Lefkoşa'nın eski şehir merkezinde gerçekleşecek. Festivalin ana mekanı, Theatro Polis OPAP olurken, ayrıca caddenin karşısındaki The Old Powerhouse bara uzanan bir alan daha olacaktır. Festival boyunca gereken tüm sağlık ve güvenlik protokollerine uyulacaktır.

Detaylı festival programına yakında queerwave.com adresi üzerinden erişilebilecektir.

Bizi Facebook, Instagram ve Twitter üzerinde @queerwavecyprus olarak takip edebilirsiniz

Facebook Etkinliği: https://fb.me/e/18N72giNm

* Yerel film yapımcılarına görünürlük sağlayan ve LGBTIQ+ hakları konusunda sosyal diyaloğa teşvik edecek olan tartışmalar Bank of Cyprus tarafından desteklenmektedir

Ana Sponsor: Youth Board of Cyprus

Resmi Çevrimiçi Medya Sponsoru: Avant Garde

 Destekçiler:

●           The Representation of the European Commission in Cyprus

●           The European Parliament Office in Cyprus

●           NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation]

●           Theatro Polis OPAP

●           Queer Cyprus Association

●           British Council, Goethe-Institut Zypern, Institut Français de Chypre

●           The Embassies of Finland, Ireland and Spain

●           The High Commissions of the UK, Canada and Australia in Cyprus

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