Quentin Tarantino çocukluk korkusunu açıkladı: Suçlulardan ödüm kopardı

Onuncu ve son projesinin korku filmi olmasını planlayan yönetmen Quentin Tarantino çocukken yerel haberlerden duyduğu ve okuduğu suçlulardan ödünün patladığını itiraf etti.

Geçen yıla Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmi ile damga vuran yönetmen Quentin Tarantino çocukken gerçeğin onu kurgudan çok daha fazla korkuttuğunu açıkladı. 57 yaşındaki yönetmen New York'taki PaleyFest'te History of Horror'dan Eli Roth'la birlikte katıldığı konuşmada 1960'larda Los Angeles'ta yaşayan bir çocuk olarak yerel haberlerden duyduğu suçlulardan ödünün patladığını itiraf etti.

Independent'ın IndieWire'dan aktardığı habere göre Tarantino sözlerine şöyle devam etti: "İçinde 'Bu aranan suçlular şehrinizde başıboş geziyor, onları gördünüz mü?' yazan bir polis haberleri köşesi vardı. Suçluların sabıka fotoğraflarını gösterip korkunç suçlarını tarif ederek, 'Aramızda dolaşıyor.' Onu görürseniz yakalamaya çalışmayın. Yerel yetkililerinizi arayın' derlerdi. 5 veya 6 yaşındaydım ve gecenin geri kalanında kafamda bu adamın eve zorla girerek tüm aileyi öldürdüğünü kurardım."

Hiçbir şeyden bu haberler kadar korkmadığını açıklayan Quentin Tarantino "Manson ailesi başlamadan hemen önce insanları çekiçle öldüren bir seri katil Los Angeles'ta dolanırdı. O adam ödümü patlatırdı" dedi. Tarantino, Bir Zamanlar Hollywood'da'nın basın gezisinde "Dehşetli bir korku filmi hikayesi bulursam bunu 10. filmim yapacağım. Korku filmlerine bayılırım. Bir korku filmi yapmayı çok isterdim" diye konuşmuştu.