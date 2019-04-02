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Rabia Naz Vatan’a ne oldu?

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Rabia Naz Vatan, hayatını kaybedeli bir yıl oldu, ancak ölümünün ardındaki sır perdesi henüz aydınlatılamadı
Rabia Naz Vatan’a ne oldu?

11 yaşındaki Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Naz'ın evlerinin önünde "birisi eliyle getirip koymuş gibi" durduğunu anlatıyorlar. Ambulans şoförü de sağlık ekibinin araba çarpması şüphesiyle müdahalede bulunduğunu söylüyor. Ancak yüksekten düşme ya da intihar da gündemde. Olay Yeri İnceleme Raporu'nda "intihar veya kaza ile ilgili somut bir delile rastlanılmamıştır" deniyor.

Baba Şaban Vatan, kızının ölümünün izini sürerek, olayı aydınlatmaya çalışıyor.

Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç, olayın ardından şüphe yaratacak durumuların olduğunu belirterek, ölümün kesin nedenini belirleyecek Adli Tıp Raporu'nun alınmasını istiyor. Kılıç, olayla ilişkili olduğundan şüphelenilen bir binadan alınan bir kadına ait vücut sıvısının halen DNA eşleştirmesine gönderilmediğini söylüyor.

Olay, siyasi bir boyut da içeriyor. Şaban Vatan, Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin olaya karışmış olabileceği şüphesiyle, ifadesine başvurulmasını istiyor. Ancak bu ifade henüz alınmadı.

Şaban Vatan'ın "kızının acısıyla psikolojisinin bozulduğu ve herkesi suçlamaya başladığı" iddiaları da gündemde.

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