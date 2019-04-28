Rabia Naz'ın babasından Süleyman Soylu’ya tepki: “İstifa edin”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Nisan’da Habertürk Televizyonu’nda bir programa katılmış, Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti:

Babasıyla kaç defa görüştüm. Birisi bana dedi ki, orada hatırlı bir kişi sayesinde bu çocuk öldü. Bu çocuğun ölümünü sizin emniyet teşkilatı dahil olmak üzere işbirliği yaparak o çocuğun ölümünü düşme olarak gösterildi. Ben müfettiş görevlendirdim. Hem mülkiye hem de polis müfettişi. Bunu ilk kez söylüyorum kamuoyunda. Defalarca gittiler. Vallahi bir şey bulamadık. Eğer öyle bir şey olsaydı hemen görevden alacaktım. Ortada adli tıp da dahil olmak üzere böyle bir şey bulamadık. Bulsak amenna ve saddakna!

“Gönderdiğiniz müfettişler ‘hatırlı kişileri’ sorgulama yetkisine sahip mi?”

Soylu’nun açıklamalarına tepki gösteren baba Şaban Vatan, “Hatırı kişiler dediniz Sayın Bakan, çocuk cinayetinde hatırlı kişiler mi olur? Bu nerede, hangi ülkede görüldü? Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğenini dahi müfettişler sorgulamadı. İsimleri belirttiğim halde, ‘Onu sorgulayamayız, o belediye başkanının yeğeni’ dediler. Gönderdiğiniz müfettişler hatırlı kişileri sorgularını yapmama yetkisine mi sahip?” diye konuştu.

Soylu’ya istifa çağrısı yapan Vatan, şunları söyledi:Bu nasıl bir durum? Sayın Bakan, bu durumlar kabul edilecek durumlar değil. Siz 11 yaşındaki bir çocuğa sahip çıkamadınız. ‘Hatırlı kişiler’ diyorsunuz, yazık. Bizim güvenebileceğimiz bakanlar ne durumda? Bizim güvenliğimizi, çocuklarımızın emniyetini kimler sağlayacak? Siz çocuklarımızın emniyetini sağlamamışken aynı zamanda hatırlı kişiler diyorsunuz. İstifa edin. Eğer bir çocuk cinayetinin ardına gidilmiyorsa siz istifa edin.

Rabia Naz'ın babası @VatanSaban yeni bir video gönderdi. İçişleri Bakanı'nın "hatırlı kişi" ifadesine tepki gösteriyor ve istifa çağrısı yapıyor. pic.twitter.com/9uXez0Pyw4 — metin cihan (@metcihan) 27 Nisan 2019