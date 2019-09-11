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Rabia Naz'ın ölümünü duyuran Metin Cihan: Şu an yurt dışındayım, devlet yine neyse de mafyadan korkuyorum

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Rabia Naz'ın ölümünü duyuran Metin Cihan: Şu an yurt dışındayım, devlet yine neyse de mafyadan korkuyorum
Rabia Naz'ın ölümünü duyuran Metin Cihan: Şu an yurt dışındayım, devlet yine neyse de mafyadan korkuyorum

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan Metin Cihan "Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum" ifadelerini kullandı.

 

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan Metin Cihan, konuyla ilgili gördüğü baskılar yüzünden yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını açıkladı. 

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cihan, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılacağına dair birkaç kez çok umutlandım. Maalesef olmadı. Aksine babayı akıl hastanesine yatırmaya çalıştılar, bana soruşturma açıldı. Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Yaşadığım ve bildiğim her şeyi tüm açıklığıyla anlatmak istiyorum.

​Cihan ayrıca, konuyla ilgili yaptığı bütün girişimlerin sonuçsuz kalması ve yetkililerin ifadesine başvurulmaması üzerine "Hal böyle olunca karşımda devlet değil mafya varmış gibi gibi hissediyorum, devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mı? Aylar öncesinden beri var. Benim bunu dillendirmemem istendi. Dillendirmedim. Çözülsün istedim. Çözmek adına hiçbir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı. 

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