Ünlü Rus besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un eserleri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak

Ünlü Rus besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un 150’nci doğum günü onuruna, 28 Kasım Salı günü saat 13.00’te Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde düzenlenecek konser, ücretsiz olarak halkın katılımına da açık olacak.

Klasik müzik repertuarına önemli eserler kazandıran ve 20’nci yüzyılın en etkili besteci, piyanist ve orkestratörlerinden olan Sergei Rachmaninoff’un ezgileri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Klasik müziğin romantik döneminden modern döneme geçişte önemli bir figür olan Rachmaninov ve eserleri dünya genelinde saygı görmeye devam ediyor. Kendi döneminde piyano virtüözü olarak tanınan Rachmaninoff, kendi bestelerini genellikle kendi icra etti.

Özellikle imzasını taşıyan piyano konçertoları ile öne çıkan Rachmaninoff’un eserleri Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olarak düzenlenen konserde sanatseverlerle yeniden buluşacak. 28 Kasım Salı günü saat 13.00’te başlayacak konserde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlileri İrada Melikova, Dr. Emine Arıkhan ve Gözdem İlkay ile öğrencileri Derin Zeki ve Deniz Amcazade piyanoda, Dr. İlyas Abdullin kemanda, Dr. Neriman Soykunt viyolada ve İmge Dinçer ise vokalde performans sergileyecek.

Prof. Dr. Yağmur Çerkez: “Halkımızı, fakültemizde ücretsiz olarak düzenlediğimiz ‘Sergei Rachmaninoff’un 150’nci Doğum Günü Konseri’ne davet etmekten mutluluk duyuyorum.”

Sergei Rachmaninoff’un klasik müzik külliyatında çok önemli bir yeri olduğunu hatırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, “Müzik Öğretmenliği Bölümümüzün kıymetli hocaları ve öğrencilerimizin performansıyla, 150’nci doğum gününde Rachmaninoff’un eserlerini öğrencilerimizle ve halkımızla buluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

Konser etkinliğinin ücretsiz olarak bütün müzik severlere açık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çerkez, “Halkımızı, fakültemizde ücretsiz olarak düzenlediğimiz ‘Sergei Rachmaninoff’un 150’nci Doğum Günü Konseri’ne davet etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.