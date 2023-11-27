  • BIST 8035.94
  • Altın 1871.083
  • Dolar 28.9079
  • Euro 31.682
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı

Rachmaninoff’un eserleri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak

» »
Rachmaninoff’un eserleri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak
Rachmaninoff’un eserleri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak

Ünlü Rus besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un eserleri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak

Ünlü Rus besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un 150’nci doğum günü onuruna, 28 Kasım Salı günü saat 13.00’te Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde düzenlenecek konser, ücretsiz olarak halkın katılımına da açık olacak.

Klasik müzik repertuarına önemli eserler kazandıran ve 20’nci yüzyılın en etkili besteci, piyanist ve orkestratörlerinden olan Sergei Rachmaninoff’un ezgileri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Klasik müziğin romantik döneminden modern döneme geçişte önemli bir figür olan Rachmaninov ve eserleri dünya genelinde saygı görmeye devam ediyor. Kendi döneminde piyano virtüözü olarak tanınan Rachmaninoff, kendi bestelerini genellikle kendi icra etti.

Özellikle imzasını taşıyan piyano konçertoları ile öne çıkan Rachmaninoff’un eserleri Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olarak düzenlenen konserde sanatseverlerle yeniden buluşacak. 28 Kasım Salı günü saat 13.00’te başlayacak konserde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlileri İrada Melikova, Dr. Emine Arıkhan ve Gözdem İlkay ile öğrencileri Derin Zeki ve Deniz Amcazade piyanoda, Dr. İlyas Abdullin kemanda, Dr. Neriman Soykunt viyolada ve  İmge Dinçer ise vokalde performans sergileyecek.

Prof. Dr. Yağmur Çerkez: “Halkımızı, fakültemizde ücretsiz olarak düzenlediğimiz ‘Sergei Rachmaninoff’un 150’nci Doğum Günü Konseri’ne davet etmekten mutluluk duyuyorum.”

Sergei Rachmaninoff’un klasik müzik külliyatında çok önemli bir yeri olduğunu hatırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, “Müzik Öğretmenliği Bölümümüzün kıymetli hocaları ve öğrencilerimizin performansıyla, 150’nci doğum gününde Rachmaninoff’un eserlerini öğrencilerimizle ve halkımızla buluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

Konser etkinliğinin ücretsiz olarak bütün müzik severlere açık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çerkez, “Halkımızı, fakültemizde ücretsiz olarak düzenlediğimiz ‘Sergei Rachmaninoff’un 150’nci Doğum Günü Konseri’ne davet etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi açık artırma ile araç ve malzeme satışı yapacak!27 Kasım 2023 Pazartesi 12:01
  • Sıcaklıklar düştü... Trodos'ta kar bekleniyor...27 Kasım 2023 Pazartesi 11:08
  • Üreticilere müjde... Süt bedelleri ödeniyor...27 Kasım 2023 Pazartesi 11:03
  • Tatar'dan kınama... "Kıbrıs Türk halkı böyle bir olayı asla tasvip etmez"27 Kasım 2023 Pazartesi 11:01
  • Sağanak yağmur etkisini sürdürecek27 Kasım 2023 Pazartesi 10:25
  • Bu bölgedekiler dikkat! 5 saatlik elektrik kesintisi27 Kasım 2023 Pazartesi 10:19
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Kasım 2023 Pazartesi 08:26
  • "Cyprus Confidential" konusu Avrupa'da da gündem oldu27 Kasım 2023 Pazartesi 08:11
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak27 Kasım 2023 Pazartesi 08:04
  • Hatice İntaç yazdı... Biraz Şiir, Biraz Hüzün…27 Kasım 2023 Pazartesi 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti