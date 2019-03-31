Kaos GL'nin aktardığına göre, Saint-Petersburglu (Rusya) yaratıcı yönetmen Roman Gunt, “Yeni nesiller için daha iyi bir gelecek istiyorsak, ülkemizde olanlara kayıtsız kalmamız gerekiyor” diyor ve 2013’ten bu yana Rusya’da yürütülen LGBTQ+ karşıtı yasaları protesto etmek; Çeçenistan’daki eşcinsellerin ve eşcinsel olduğu düşünülen kişilerin “toplama kampı”na benzer hapishanelerde işkenceye uğramasını protesto etmek için hazırladığı yeni fotoğraf projesini sunuyor.

Rus ve Çeçen gençler, LGBTQ+ karşıtı yasaları protesto etmek için simgeleşmiş yapıların önünde “radikal aşkın huzur bozan” pozlarını veriyor.