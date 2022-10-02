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“Radon Gazı Riski Farkındalık Semineri” yapıldı

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“Radon Gazı Riski Farkındalık Semineri” yapıldı
“Radon Gazı Riski Farkındalık Semineri” yapıldı

Yerbilim Mühendisleri Odası ve Yeşil Barış Hareketi ortaklığında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü tarafından desteklenen farkındalık çalışması kapsamında “Radon Gazı Riski Farkındalık Semineri” 30 Eylül Cuma Günü “LTB” Merkez Lefkoşa (Pazar yeri) Kongre Salonu'nda gerçekleşti.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Yoğun bir katılımın olduğu seminerde radon gazının tespitinde jeolojik verilerin önemi, tespit yöntemlerinin belirlenmesi ve kanser oluşumuna etkisi Medikal Onkolog Uzm. Dr. Polat Olgun, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Yüksel Orgun Tutay, Radyasyon Korunması Uzmanı Dr. Nilgün Çelebi tarafından değerlendirilmiştir.

Seminerde radon gazının kaynağının kayalar ve topraklar, maden yatakları, maden atıkları, faylar, tektonik örselenme, alterasyon ve yeraltı suyu olduğu vurgulandı.  Radon gazının sigaradan sonra akciğer kanseri için ikinci en büyük faktör olduğu belirtildi.

Seminer sonucunda radon gazı tehlikesi için politika geliştirilmesi, radona eğilimli alanların belirlenmesi bu alanların kategorize edilmesi, yerel topluluklar ve paydaşlar ile tıp camiası ve konu ile ilgili kuruluşlar, profesyonellerin birlikte bir eylem stratejisi geliştirmesi, radon konusunda yasal mevzuat hazırlanması, halkın radon konusunda bilinçlendirecek kampanyalar yapılması, ilk ve orta öğretim okullarında radon gazı konusunda seminerler verilmesi gerekliliği vurgulandı.

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