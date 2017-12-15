Radyo Güven Şiir ve Kompozisyon Yarışmasında YDK birinci…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan yaptığı açıklamada, öğrencilere her zaman vatan, millet aşkını, ruhunu aşılamaya çalışmakta olduklarını söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sivil ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’na bağlı Radyo Güven Müdürlüğü tarafından 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasında, Yakın Doğu Koleji 9. sınıf öğrencisi Birkan Davulcu “Ebelemece” adlı şiiriyle birinci geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi” konusuyla düzenlenen yarışmaya, öğrenciler kendilerinin yazdığı şiir ve kompozisyonlarla katıldıkları belirtildi. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan etkinlikte, Seçici Kurul’un tanıtılmasının ardından öğrenciler şiirler ve kompozisyonlarını okudular. Okunan şiirler, seçici kurul tarafından puanlandı.

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Birkan Davulcu, seslendirdiği şiirleriyle finale kalan beş şiir arasından birinci gelerek Yakın Doğu Kolejinin gururu oldu.

Işılay Arkan: “ Vatan Sevgisi Eğitim ve Kültürle Aşılanıyor”

Bir toplumda milli bilinci ortak bir çizgide buluşturanın eğitim olduğuna vurgu yapan Okul Müdürü Arkan, bunun kalıcılığını sağlayanın kültür olduğunu, bu iki kavramla birçok milli birlik ve beraberlik duygularının, bununla beraber vatan sevgisinin aşılandığını ifade etti.

Arkan, “Eğitim ve kültür çalışmaları özellikle milli duygu ve düşünceler kapsamında asla ayrı ayrı sistemleştirilemez. Eğitim ve kültür birbirine tamamlayan iki kavram olarak birçok milli birlik ve beraberlik duygularının ve bununla beraber vatan sevgisinin aşılanması için en gerekli yollardır. Dolayısıyla okulumuzda verdiğimiz bu bilinçli eğitimle öğrencilerin 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda milli mücadele ruhunu anlamaları, yaşamaları ve yaşatmaları; çekilen acıları ve barışın anlamını bilmeleri önem arzetmektedir” şeklinde konuştu.

Öğrencilere her zaman vatan, millet aşkını, ruhunu titizlikle aşılamaya çalıştıklarını anlatan Işılay Arkan, “Böylesine anlamlı bir yarışmada öğrencimizin bu büyük başarısı elbette bizleri çok gururlandırmıştır. Başta Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenlerimi ve duyarlı öğrencimizi canı gönülden kutlarım” dedi.