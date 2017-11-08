Radyograferler Derneği eylem yaptı

Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği, 8 Kasım Dünya Radyoloji günü nedeniyle Lefkoşa’da eylem yaptı.

Ellerinde, “Radyasyon çektim iyileştim”, “Radyasyon öldürmez süründürür”, "Radyasyon izni herkesin hakkı", "Kanser olma haberdar ol" ve “Radyasyon vitamin değildir” yazılı pankartlarla Girne Kapısı’na yürüyüş düzenleyen dernek üyeleri, saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Songül Bahar, yaptığı konuşmada, bugünün 122 yıl önce 8 Kasım 1895’te Alman Fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad Roentgen x-ışınlarını keşfettiği gün olduğunu belirtti. Bahar, 2015 yılında kurulan derneklerinin amacının tıbbi görüntüleme, nükleer tıp ve radyoterapi alanında halen çalışan, bu alanlarla ilgili eğitim almış ve almakta olan kişileri biraraya toplamak ve bu alanlarla ilgili çalışmalar yaparak, sorunları tespit etmek, ortak çözümler bulmak olduğunu söyledi.



Radyasyon çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarıyla ilgili yasal mevzuatın yetersiz ve eksik olduğunu dile getiren Bahar, sorunların çözümünü devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde çözebileceklerine inandıklarını belirtti.