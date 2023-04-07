Radyoloji Servisi MR bölümünde personel eksikliği: KTAMS greve gidiyor!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanlığı’nın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümünde personel eksikliğinin giderilmesine yönelik herhangi bir atmadığı gerekçesiyle bölümde greve gidileceğini duyurdu.
KTAMS, grevin bugün (7 Nisan 2023) 08.00- 23.00 saatleri arasında olacağını açıkladı.
KTAMS’tan yapılan açıklama şöyle:
“Sendikamızın tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümündeki personel eksikliğinin giderilmesi yönünde Sağlık Bakanlığı hiçbir adım atmamıştır. Mevcut personelle MR hizmetlerinin yürütülmesi imkansız hale gelmiştir.
Sendikamız, personel eksikliği sorununun çözümü konusunda Sağlık Bakanlığı’nın duyarsız tutumuna dikkat çekmek için bugün 08.00- 23.00 saatleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümünde grev uygulayacaktır”
KTAMS ayrıca, saat 11.00’de Hastane önünde basın açıklaması da yapacak.
KTAMS, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümünde personel eksikliğinin giderilmesi için 15 Mart’ta da greve gitmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.