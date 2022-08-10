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RAEK: Doğal gaz nakil ve dağıtım sistemimiz yok

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Rum Enerji Düzenleme Otoritesi, doğal gaz nakil ve dağıtım sistemine sahip olmadıklarını açıkladı.
RAEK: Doğal gaz nakil ve dağıtım sistemimiz yok

Kıbrıs Rum Enerji Düzenleme Otoritesi (RAEK) Güney Kıbrıs’ın bu aşamada doğal gaz kabul, nakil ve dağıtım altyapılarına sahip olmadığını, altyapıların kurulmasının zaman alacağını açıkladı.

Alihtia’ya göre RAEK üst düzey yöneticisi tarafından 15 Temmuz 2022’de düzenlenen evrakta yer alan bu saptama da, Güney Kıbrıs’a “sanal boru hatları aracılığıyla doğal gaz sağlanmasına" dair kararına yer veriliyor.

Sanal boru hatlarının, doğal gaz nakil ve dağıtım sistemine bağlantısı olmayan ve boru şebekelerinden uzaktaki tüketicilerin doğal gaza erişimini kolaylaştıran bir uygulama olduğuna işaret edilen yazıda bu önlemin, doğal gazın ülkeye tedarik edilmesi şartıyla uygulanabileceğine işaret edilmekle birlikte, nakil ve dağıtım sistemi kurulmamış olduğundan, programı gerisinde kalındığına dikkat çekildi.

Sanal boru hatlarının, RAEK’in, sıvılaştırılmış (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı için gerekli altyapılarla ilgili yetkisi dâhilindeki öngörüsü olduğuna vurgu yapıldı.

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