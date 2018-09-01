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“Rafadan Tayfa” KKTC Turnesinde

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TRT Çocuk'un çizgi filmi “Rafadan Tayfa”nın yeni sahne gösterisi "Rafadan Her Notadan", Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkiye Cumhuriyet TİKA işbirliğiyle KKTC’de izleyicilerle buluşuyor
“Rafadan Tayfa” KKTC Turnesinde

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitici ve öğretici olmasının yanı sıra birçok sürprizleri de içeren etkinlik, 2-7 Eylül tarihlerinde Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’da ücretsiz olarak halkın gösterimine sunulacak. İlk gösteri, yarın akşam Gazimağusa’da saat 20.00’de MGA’da yer alacak.
Ücretiz olan ve tüm halkın davetli olduğu “Rafadan Tayfa”nın KKTC’deki gösteri yerleri ve tarihleri şöyle:
 

Gazimağusa: 2 Eylül - MGA saat: 20:00 

Girme: 5 Eylül - Amfi Tiyatro saat: 20:00 

Güzelyurt: 6 Eylül - Güzelyurt Festival Alanı saat: 20:00 

Lefkoşa: 7 Eylül -Gönyeli Belediye Bulvarı saat: 20:00”

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