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Rafael Nadal, Covid-19 salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacak

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Rafael Nadal, Covid-19 salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacak
Rafael Nadal, Covid-19 salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacak

Teniste erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.

34 yaşındaki İspanyol tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra bu sene ABD Açık'ta oynamamaya karar verdim. Dünyadaki durum oldukça karışık, Covid-19 vakaları artıyor ve hala kontrolümüz yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'da düzenlenecek Madrid Açık'ın da iptal edildiğini hatırlatan Nadal, "Bu, asla almak istemediğim bir karardı fakat bu sefer kalbimi dinlemeye ve şimdilik seyahat etmemeye karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvayı geçen sene kazanan Nadal, toplamda 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etmişti.

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası olan ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık düzenlenirken, salgın nedeniyle Fransa Açık ertelenmiş, Wimbledon ise iptal edilmişti.

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