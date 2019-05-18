Rahim ağzı kanseri nedir belirtileri ve tedavi yolları

Serviks kanseri serviks olarak adlandırılan, rahmin alt kısmının (rahim ağzı) kanseridir. Serviks, rahmin vajinaya açılan ve doğum esnasında genişleyen kısmıdır.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve jinekolog onkolog doktor Polat Dursun, serviks kanseri bir zamanlar dünyada kadınlar arasında kanser ilişkili ölümlerin en sık nedenlerinden biriydi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi verilerine göre 2008 yılında serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4.1’dir. Yine Globacan (WHO) verilerine göre 2008 yılında Türkiye’de 1443 kadının serviks kanseri teşhisi aldığı ve 556 kadının serviks kanserinden öldüğü tahmin edilmektedir. Erken dönemde yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı konduktan sonraki 5 yıllık sağ kalımları %92 gibi yüksek düzeylerdedir. Serviks kanseri, yaklaşık %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edilmesine rağmen kadınları daha çok 30’lu 40’lı ve 50’li yaşlarda etkileyecektir.

RAHİM AĞZI KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Dr Polat Dursun, dünyada rahim ağzı kanserinin az gelişmiş ve tarama programı olmayan ülkelerde en sık görülen kanserlerden olduğunu belirtti. Tarama programı olmayan ülkelerde bu kanserin sık görüldüğü tarama uygulayan gelişmiş ülkelerde ise rahim ağzı kanserinin sıklığının belirgin olarak azaldığını belirten Dr Dursun ülkemizde rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen 10 kanser arasında yer aldığını belirterek Kadınların bu kanserden korunması için belli aralarla smear testi yaptırmalarının önemine dikkat çekti. Dr Dursun ayrıca Sağlık bakanlığını KETEM’ler (Kanser Erken Tanı ve Teşhis Merkezi) aracılığıyla rahim ağzı kanseri taramasını HPV virüs taraması yöntemiyle yapıldığını ve bunun dünyada örnek bir tarama yöntemi olduğunu ve smear taramasına göre daha güvenilir bir yöntem olduğunu belirtti. Kadınların 35-65 yaşa arasında bu merkezlerde ücretsiz olarak rahim ağzı kanseri tarama testini yaptırabileceğini belirtti. Bu teşhis yönteminin ücretsiz sunulmasını koruyucu hekimlik açısından dünyada örnek bir sağlık politikası olduğunu ve gelişmiş ülkelerden tarafından örnek gösterildiğini belirtti.

Dr Dursun ayrıca dünyada yaygın olarak kullanılan HPV aşılarının rahim ağzı kanserinden korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti. Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısının 3 doz olarak yapıldığını ama 2 dozunda etkili olduğunu belirtti. Bu aşıların Sağlık bakanlığı tarafından da ruhsatlandırıldığını ve Türkiye’de mevcut olduğunu belirtti.