  • BIST 86.796
  • Altın 248,760
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Rahim ağzı kanseri nedir belirtileri ve tedavi yolları

» »
Rahim ağzı kanseri nedir, belirtileri ve tedavi yollarına ilişkin detayları Doktor Polat Dursun elmaelma.com okurları için anlattı.
Rahim ağzı kanseri nedir belirtileri ve tedavi yolları

Serviks kanseri serviks olarak adlandırılan, rahmin alt kısmının (rahim ağzı) kanseridir. Serviks, rahmin vajinaya açılan ve doğum esnasında genişleyen kısmıdır.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve jinekolog onkolog doktor Polat Dursun, serviks kanseri bir zamanlar dünyada kadınlar arasında kanser ilişkili ölümlerin en sık nedenlerinden biriydi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi verilerine göre 2008 yılında serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4.1’dir. Yine Globacan (WHO) verilerine göre 2008 yılında Türkiye’de 1443 kadının serviks kanseri teşhisi aldığı ve 556 kadının serviks kanserinden öldüğü tahmin edilmektedir. Erken dönemde yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı konduktan sonraki 5 yıllık sağ kalımları %92 gibi yüksek düzeylerdedir.  Serviks kanseri, yaklaşık %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edilmesine rağmen kadınları daha çok 30’lu 40’lı ve 50’li yaşlarda etkileyecektir.

RAHİM AĞZI KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Dr Polat Dursun, dünyada rahim ağzı kanserinin az gelişmiş ve tarama programı olmayan ülkelerde en sık görülen kanserlerden olduğunu belirtti. Tarama programı olmayan ülkelerde bu kanserin sık görüldüğü tarama uygulayan gelişmiş ülkelerde ise rahim ağzı kanserinin sıklığının belirgin olarak azaldığını belirten Dr Dursun ülkemizde rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen 10 kanser arasında yer aldığını belirterek Kadınların bu kanserden korunması için belli aralarla smear testi yaptırmalarının önemine dikkat çekti. Dr Dursun ayrıca Sağlık bakanlığını KETEM’ler (Kanser Erken Tanı ve Teşhis Merkezi) aracılığıyla rahim ağzı kanseri taramasını HPV virüs taraması yöntemiyle yapıldığını ve bunun dünyada örnek bir tarama yöntemi olduğunu ve smear taramasına göre daha güvenilir bir yöntem olduğunu belirtti. Kadınların 35-65 yaşa arasında bu merkezlerde ücretsiz olarak rahim ağzı kanseri tarama testini yaptırabileceğini belirtti. Bu teşhis yönteminin ücretsiz sunulmasını koruyucu hekimlik açısından dünyada örnek bir sağlık politikası olduğunu ve gelişmiş ülkelerden tarafından örnek gösterildiğini belirtti.

Dr Dursun ayrıca dünyada yaygın olarak kullanılan HPV aşılarının rahim ağzı kanserinden korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti.  Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısının 3 doz olarak yapıldığını ama 2 dozunda etkili olduğunu belirtti. Bu aşıların Sağlık bakanlığı tarafından da ruhsatlandırıldığını ve Türkiye’de mevcut olduğunu belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:21
  • Aşırı işlenmiş gıdalar 'daha çok yediriyor'18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:55
  • Cinselliğin 4 altın kuralı17 Mayıs 2019 Cuma 23:59
  • Kadınlarda G noktası nasıl bulunur?17 Mayıs 2019 Cuma 22:00
  • Yürümek yeterli değil; hızlı yürümek gerek!17 Mayıs 2019 Cuma 12:12
  • Yatarken 15 dakikada uykuya dalamıyorsanız....16 Mayıs 2019 Perşembe 23:59
  • Alerjiden korunmanın 9 kolay yöntemi16 Mayıs 2019 Perşembe 23:00
  • Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltıyor!15 Mayıs 2019 Çarşamba 23:59
  • Sivilce lekelerine mucize çözüm15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:58
  • Donör Süheyla Osmanoğlu’ndan, Almanya’daki hastaya ikinci kez uzanan yardım eli15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti