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Rahip ‘arabaya servis’ günah çıkarma uygulaması başlattı

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ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Bowie kentinde, bir rahip corona virüsünün yayılmasına karşı günah çıkarma işlemini araçlarda yapmaya başladı.
Rahip ‘arabaya servis’ günah çıkarma uygulaması başlattı

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Bowie kentinde, bir rahip corona virüsünün yayılmasına karşı günah çıkarma işlemini araçlarda yapmaya başladı. 

Bir kilise gazetesine konuşan Aziz Edward Kilisesi’nin rahibi Scott Holmer, doğal afetler ve salgın hastalıklar karşısında ‘yaratıcı olmaları gerektiğini‘ söyleyerek, “Mesihi şimdi insanlara getirmeliyiz, onu başkalarına enfekte olan insan sayısını artırmadan güvenli bir şekilde getirmeliyiz” dedi.

‘Uygulama olumlu karşılandı’

‘Arabaya servis’ hizmetin ayrıntılarına da değinen rahip, sürücü koltuğunun günah çıkarma sırasında kilisedekiyle aynı işlevi gördüğünü, işlem esnasında gözüne bir bant taktığını ve araçta birden fazla kişi bulunuyorsa, araçtan çıkmalarını istediğini söyledi. 

“Perişan olduğumuz bir dönemdeyiz, ama yine de bir araya gelmeye vaktimiz olacak” diyen Holmer, uygulamanın olumlu karşılandığını belirtip, bunu her gün belli saat aralarında gerçekleştireceğini söyledi. 

Yetkililer, Maryland’de şu an tespit edilmiş 80’den fazla vaka bulunduğunu açıklamıştı. 

 

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