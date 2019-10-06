Sabine Boghos, 16 yaşındayken doktorların 'çok kilolusun' ya da 'vitamin eksikliğin var' diyerek tedavi etmeyi reddetmesi üzerine rahmi olmadığını öğrendi. Şimdi 26 yaşında bir genç kız olan Sabine içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: ''Regl olma yaşım gelmiş ancak henüz olmamıştım. Bunda bir terslik olduğunu düşündüğüm için ailem beni birçok kez doktora götürdü ancak her seferinde çok kilolu olduğumu söyleyip vitamin verdiler. Kilo verdim ancak yine regl olamadım. Birkaç sene sonra büyük bir yumurtalık kisti teşhisi kondu. Çıkarmak için acil ameliyat olmak zorunda kaldım ve doktorlar rahmimin olmadığını vajinal kanalımın ise gelişmediğini söylediler. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Yıkıldım ve kafam karıştı.''