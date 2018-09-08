Rahmi Turan: CHP raporu niçin saklıyor; rapora göre 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon sahte oy kullanılmış

Sözcü gazetesinin başyazarı ve "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan köşesinde CHP Parti Meclisi'ne sunumu yapılan bir raporu yorumladı. Yazar, 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon sahte oy kullanıldığı bildirilen raporda sahte oy kullananların isim isim belirtildiğini öne sürdü. Turan CHP'li Halûk Pekşen'in varlığını doğruladığı raporun bir örneğini istediğini fakat CHP'den olumsuz yanıt aldığını kaydederek, "Ortada çok vahim iddialar içeren bir rapor var ve CHP bunu kamuoyuna açıklamıyor? Neden, niçin saklıyor bu raporu? Şaşırmaz mısınız?" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "Müthiş bir rapor!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"CHP Parti Meclisi'ne sunumu yapılan müthiş bir rapordan bahsediliyor.

“Polimetre” adındaki bir araştırma kuruluşunun raporuna göre 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon sahte oy kullanılmış!

Aradan hayli zaman geçtiği halde CHP'den hiçbir ses seda yok!

Rapordaki iddialar iktidarı zor duruma düşüreceği için mi susuluyor? Nasıl bir ana muhalefet partisidir bu?

Dün CHP Parti Meclisi üyesi Halûk Pekşen'e sordum:

“Söz konusu rapor doğru mudur?”

“Evet, doğru” dedi ve ekledi:

“Raporda çok çarpıcı iddialar var. Ben o rapordan bir örnek istedim ama nedense vermediler. Sunumu yapılan bir raporun örneği Parti Meclisi üyesinden neden esirgenir, bunu anlamak mümkün değil.”

“Raporda başka neler var?”

“100 bin mükerrer oy saptandığı, oy kullananlar arasında 19'uncu yüzyılda yaşamış ölmüş seçmenler olduğu iddia ediliyor. Ayrıca sahte oy kullananlar isim isim belirtiliyor.”

Ortada çok vahim iddialar içeren bir rapor var ve CHP bunu kamuoyuna açıklamıyor? Neden, niçin saklıyor bu raporu? Şaşırmaz mısınız?"