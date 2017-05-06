Rahminde sargı bezi unutuldu, öldü, suçlandı

İzmir'de doğum sırasında rahminde sargı bezi unutulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden Harika Kanık ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Doğumun gerçekleştiği hastane mahkemeye savunma gönderdi. O savunmada, ölen kadın suçlandı.

Doğum sırasında rahminde sargı bezi unutulan Harika Kanık, 6 ay sonra yaşamını yitirdi. Doğumun gerçekleştiği özel hastane, ölen kadını ve tedavisinin yapıldığı devlet hastanesini suçladı. Olay, geçen yıl İzmir'de yaşandı. 22 yaşındaki Harika Kanık, özel bir hastanede sezaryenle kız bebek dünyaya getirdi. Ancak annelik heyecanı kısa sürdü, karnındaki ağrı nedeniyle doktoruna gitti. Genç anne, ağrı kesici verilerek evine gönderildi. Şikayetleri geçmeyince de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Harika Kanık'ın rahminde sargı bezi unutulduğu burada fark edildi. Kanık, vücudundaki iltihap nedeniyle doğumdan 6 ay sonra yaşamını yitirdi. Aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve 330 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. ÖZEL HASTANE ÖLEN KADINI DA SUÇLADI Özel hastane mahkemeye savunma gönderdi. Tedavinin yapıldığı devlet hastanesi suçlandı. Ayrıca, "Önerilen tedavilere riayet etmeyen hastanın sorumluluğunun da göz ardı edilmemesi gerekir. Doğum ile vefat arasındaki sürenin uzunluğu ve hastanın ihmalkarlığı, hastane açısından sorumluluğu ortadan kaldırmıştır" denildi. Doğumu yaptıran doktor da sorumluluğun devlet hastanesinde olduğunu öne sürdü. Doğum doktoru ve ameliyathane hemşiresi, taksirle ölüme neden olmak suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.