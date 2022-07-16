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Rahvancıoğlu: Aç Karnına Bilinç Edinmek De Biraz Zor Üstelik!

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Rahvancıoğlu: Aç Karnına Bilinç Edinmek De Biraz Zor Üstelik!
Rahvancıoğlu: Aç Karnına Bilinç Edinmek De Biraz Zor Üstelik!

Rahvancıoğlu: Aç Karnına Bilinç Edinmek De Biraz Zor Üstelik!
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, kamu ve özel sektördeki çalışma koşulları ile ilgili açıklama yaptı.
Rahvancıoğlu, ''Asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmak yasaklanmalı ve ultra zenginlerden servet vergisi alınarak eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamusal yatırımlarla hayat ucuzlatılmalıdır'' açıkladı. Sadece bu üç talebin, kamu ve özelde çalışan emekçileri ortak bir hedef doğrultusunda birleştirebileceğini belirten Rahvancıoğlu, bu ortak mücadelenin büyük sermaye ve onun satılmış uşağı durumundaki rejim partilerine karşı verilebileceğini söyledi. Rahvancıoğlu, ''Bu yoksa, kimse kusura bakmasın özel sektör çalışanı, memura sövmeye devam edecek. Bu mücadele için kılını bile kıpırdatmayan sendikacılar da hiç
sızlanmasın, özel sektör emekçilerinden az bile dayak yemişler demek ki bugüne kadar. İnsanlara mücadele edecek ortak hedefler göstermezseniz, esas hedef olması gereken sermayedarlar sizi hedefe oturtur, birlikte mücadele etmeniz gereken insanlar sizi topa tutar'' dedi.
Kamu Sendikaları Bilinçlenmeli
Memura el uzatması gereken kesimin, özel sektör çalışanları değil kamu sendikaları olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, kamudaki mesai saatleri ve gelir düzeylerinin bu bilinci edinip, özel sektör emekçileri ile ortak mücadele yolu bulmaya daha uygun olduğunu, aç karnına bilinç edinmenin biraz zor olduğunu ifade etti. Açıklamanın tamamı şöyle:

 

Asgari Ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmak yasaklanmalı ve ultra zenginlerden servet vergisi alınarak kamusal yatırımlarla (eğitim, sağlık, ulaşım, barınma) hayat ucuzlatılmalıdır. Sadece bu talepler, kamu ve özelde çalışan emekçileri ortak bir hedef doğrultusunda birleştirebilir. Bu mücadele de büyük sermaye ve onun satılmış uşağı durumundaki rejim partilerine karşı verilebilir. Bu yoksa, kimse kusura bakmasın özel sektör çalışanı, memura sövmeye devam edecek... Bu mücadele için kılını bile kıpırdatmayan sendikacılar da hiiiç sızlanmasın, özel sektör emekçilerinden az bile dayak yemişler demek ki bugüne kadar... İnsanlara mücadele edecek ortak hedefler göstermezseniz, esas hedef olması gereken sermayedarlar sizi hedefe oturtur, birlikte mücadele etmeniz gereken insanlar sizi topa tutar. Bunda da bir yanlışlık varsa, BİLİNÇ edinip memura el uzatması gereken kesim özel sektör çalışanları değil; kamu sendikalarıdır. Mesai saatleri de, gelir düzeyleri de bu bilinci edinip, özel sektör emekçileri ile ortak mücadele yolu bulmaya daha uygun... Aç karnına bilinç edinmek de biraz zor üstelik...


#AsgariÜcretEnDüşükKamuMaaşıOlsun
#SendikasızÇalışmakYasaklansın
#ServetVergisi

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